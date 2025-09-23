Lý do điều chỉnh hướng giao thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Phạm vi thi công bao gồm 3 nút giao, kéo dài từ Km274 (nút giao Mai Sơn) đến Km295+800 (nút giao Gia Miêu), ảnh hưởng đến giao thông trên một số khu vực. Các phương tiện sẽ được phân làn và điều hướng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu ùn tắc.

Thời gian thi công dự kiến diễn ra từ 6h đến 12h thứ hai, ngày 29/9. Trong trường hợp thời tiết xấu do bão Rasaga, sẽ lùi sang 6h đến 12h thứ ba, ngày 30/9.

Trong thời gian đó, các phương tiện sẽ được điều tiết và chuyển hướng xuống các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ thay vì lưu thông trên cao tốc đoạn từ nút giao Mai Sơn đến nút giao Gia Miêu.

Các phương tiện đi trên tuyến chính cao tốc sẽ được điều tiết như sau:

Hướng Bắc - Nam: Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Mai Sơn (Km274+390), rẽ phải vào đường tỉnh 491 đi thành phố Ninh Bình cũ, sau đó rẽ trái tại vòng xuyến để ra Quốc lộ 1A. Có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Gia Miêu hoặc các nút giao tiếp theo.

Hướng Nam - Bắc: Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Gia Miêu (Km295+800), rẽ phải vào Quốc lộ 217B và tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Mai Sơn hoặc các nút giao tiếp theo.

Đối với các phương tiện đi trên tuyến nhánh ra/vào cao tốc:

Tại nút giao Mai Sơn (Km274+390): Phương tiện đi theo hướng Bắc - Nam không được nhập vào cao tốc, mà tiếp tục đi trên đường tỉnh 491 (tuyến tránh thành phố Ninh Bình cũ) ra Quốc lộ 1A để di chuyển về phía Nam. Có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Mai Sơn hoặc các nút giao tiếp theo. Phương tiện đi theo hướng Nam - Bắc nhập vào cao tốc và lưu thông bình thường.

Các phương tiện sẽ được phân làn và điều hướng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu ùn tắc.

Tại nút giao Đồng Giao (Km283+878): Tất cả phương tiện đi theo cả hai hướng Bắc - Nam và Nam - Bắc sẽ tiếp tục di chuyển trên Đại lộ Hoa Lư để ra Quốc lộ 1A. Tuỳ hướng di chuyển mà có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Gia Miêu, nút giao Mai Sơn hoặc các nút giao tiếp theo.

Tại nút giao Gia Miêu (Km395+800): Phương tiện đi theo hướng Bắc - Nam nhập vào cao tốc và lưu thông bình thường. Phương tiện đi theo hướng Nam - Bắc không được nhập vào cao tốc, tiếp tục đi trên Quốc lộ 217B để ra Quốc lộ 1A.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân nên tuân thủ nghiêm túc các biển báo, tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại các khu vực thi công.