Hà Tĩnh có khu du lịch 4.000 tỷ, kỳ vọng thành trung tâm du lịch mới

Sáng 23/9, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Xuân Hội tổ chức lễ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án có quy mô hơn 92ha tại vùng Đồng Luông, xã Đan Hải, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng với các hạng mục chính như khách sạn, resort 5 sao 600 phòng, khu biệt thự nghỉ dưỡng, phố thương mại dịch vụ, bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh rộng lớn.

Mục tiêu của dự án là tạo dựng một điểm đến du lịch biển cao cấp, biến Hà Tĩnh thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa, gần cầu Cửa Hội - cây cầu nối Hà Tĩnh với Nghệ An qua sông Lam. Hiện nay, cao tốc Bắc - Nam đến Hà Tĩnh đã thông xe nên thời gian di chuyển từ Hà Nội đến dự án chỉ còn khoảng 4 giờ. Dự kiến đến năm 2030, khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam vận hành, quãng đường này dự kiến rút ngắn còn 1,5 giờ. Dự án cũng chỉ cách sân bay Vinh khoảng 30 phút lái xe, tạo mạng lưới kết nối thuận lợi, mở ra cơ hội thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.

Nơi thực hiện dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Cơ quan chức năng đánh giá vị trí thuận lợi như vậy sẽ tạo điều kiện để hình thành trung tâm du lịch biển hiện đại, kết nối với các tỉnh lân cận và thúc đẩy xây dựng tuyến du lịch quốc gia.

Khi hoàn thành, khu du lịch này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, mở ra cơ hội khởi nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực và thương mại.

Ngoài ra, theo chủ đầu tư, doanh thu từ du lịch và các dịch vụ phụ trợ sẽ đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh, tạo nguồn lực tái đầu tư cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và phúc lợi xã hội.

Chủ đầu tư cam kết sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường diện tích cây xanh và mặt nước, bảo vệ cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Xuân Hội).

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết dự án không chỉ tạo diện mạo mới cho xã Đan Hải mà còn bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa, góp phần tạo sức hút đặc biệt cho du lịch Hà Tĩnh.

Theo ông Thắng, tỉnh Hà Tĩnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tạo điều kiện thuận lợi để dự án thành công, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Ông Nguyễn Đức Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hội, nhấn mạnh dự án này không chỉ đơn thuần về du lịch, đây còn là một dự án phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương; theo đuổi chiến lược phát triển xanh, thông minh và bền vững trong tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo.