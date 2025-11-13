Khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn nâng tầm không gian sống tại Capital Square

Nằm tại tâm điểm khu cảnh quan này, tổ hợp Capital Square được hưởng thêm nhiều tiện ích vượt trội, nâng tầm không gian sống cho chủ nhân căn hộ.

Diện mạo mới của bờ đông sông Hàn

Quy hoạch, phân khu ven sông Hàn và bờ Đông được UBND Thành phố Đà Nẵng phê duyệt định hướng trở thành khu vực trung tâm đô thị, hành chính - chính trị, cửa ngõ du lịch, trung tâm hội nghị, trung tâm tài chính, giáo dục và đào tạo chất lượng cao miền Trung và trung tâm văn hóa - thể thao, y tế của Đà Nẵng.

Việc đầu tư cải tạo cảnh quan bờ Đông sông Hàn dọc trục đường Trần Hưng Đạo có tổng vốn đầu tư hơn 425 tỷ đồng, dự kiến diễn ra từ 2025 đến 2028. Sau khi hoàn thiện, khu cảnh quan này sẽ mang đến một không gian mới, hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí sôi động, đem lại những trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng phát triển.

Khu vực cảnh quan bờ Đông sông Hàn trải dài hết tuyến đường Trần Hưng Đạo được phát triển phục vụ người dân và du khách (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, mới đây, vào cuối tháng 9, Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Ở giai đoạn 1, Đà Nẵng sẽ đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho sông Hàn, gồm lắp mới và nâng cấp hệ thống đèn trang trí tại các cầu sông Hàn, cầu Rồng, lắp đặt hệ thống Skylight chiếu sáng mặt nước, đèn laser chiếu lên bầu trời và chiếu xuống mặt sông theo kịch bản nghệ thuật. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần biến khu vực hai bên bờ sông Hàn trở thành không gian đêm đặc sắc, thu hút du khách và người dân địa phương.

Capital Square - tâm điểm khu cảnh quan đặc sắc bên sông Hàn

Tọa lạc tại lõi trung tâm Đà Nẵng, giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, trên giao điểm kết nối các trục đường Trần Hưng Đạo - trục đường chính của khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, tổ hợp căn hộ cao cấp Capital Square mang đến một không gian sống đẳng cấp, hội tụ trọn vẹn các yếu tố sống - làm việc - nghỉ dưỡng - đầu tư, đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa.

Capital Square nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo, tâm điểm khu cảnh quan bờ đông sông Hàn (Ảnh: CĐT).

Sở hữu tầm nhìn tứ giác kim cương, tổ hợp mang đến cho cư dân một không gian sống đẳng cấp với cảnh quan bao quát, hòa quyện giữa thiên nhiên trong lành và thành thị náo nhiệt, cùng những trải nghiệm sống đỉnh cao nhờ thiết kế kiến trúc hiện đại và vị trí đắc địa ngay lõi trung tâm Đà Nẵng.

Trong đó, phân khu Capital State được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại, hội tụ dòng tiền và cơ hội đầu tư dài hạn tại Đà Nẵng, với hàng loạt tiện ích độc đáo, chinh phục cả người mua để ở và để đầu tư. Tâm điểm của phân khu, tòa Kings Place được bao quanh bởi các tiện ích nội khu đắt giá như tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2…

Còn tòa Queens Place lại mang đến sự cân bằng giữa nhịp sống sôi động và không gian bình yên, khi một bên là tuyến đường ngoại khu giao thương nhộn nhịp, một bên là quảng trường nội khu xanh mát, cùng tầm nhìn tuyệt đẹp.

Chủ nhân căn hộ tại phân khu Capital State nói riêng và Capital Square nói chung có thể dễ dàng tiếp cận với công viên ven sông, hòa mình với nhịp sống năng động, sôi nổi và đầy hấp dẫn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu phong phú, trải rộng từ mặt đất đến tầng không, đây là một yếu tố hấp dẫn chinh phục tệp khách thuê, đem lại lợi nhuận bền vững và đều đặn.

Capital Square sở hữu tuyến phố thương mại kết nối thẳng ra trục cảnh quan ven sông Hàn (Ảnh: CĐT).

Kết hợp với pháp lý minh bạch khi là một trong số ít những dự án tại Đà Nẵng và được phép bán cho người nước ngoài, các căn hộ tại Capital Square sẽ mang đến cho chủ nhân tương lai cơ hội tận hưởng những trải nghiệm sống độc đáo, đẳng cấp tại nơi hội tụ những tinh hoa của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.