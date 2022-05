Không gian nghệ thuật đẳng cấp tại dạ tiệc The Sonnet of Sapphire của DOJILAND

Tuyệt phẩm nghệ thuật đến từ DOJILAND

Khách hàng thượng lưu, không gian dạ tiệc được chuẩn bị kỳ công và sang trọng, Live Concert với sự tham gia của Lệ Quyên và nam ca sĩ Mạnh Đồng, cùng những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, tạo nên "Dạ tiệc tri ân The Sonnet of Sapphire", bản giao hưởng đa cung bậc cảm xúc, sự kiện trải nghiệm đậm chất nghệ thuật của DOJILAND.

Khu vườn Cực Quang Lam Ngọc - nơi trình diễn ánh sáng vô cực ảo diệu.

Trước khi đắm chìm trong không gian nghệ thuật của dạ tiệc tri ân, các khách mời đã được trải nghiệm khu vườn Cực Quang Lam Ngọc - nơi trình diễn ánh sáng vô cực ảo diệu, chiêm ngưỡng hình ảnh ấn tượng của The Sapphire Mansions và lưu lại những hình ảnh đẹp.

Không gian sang trọng của buổi dạ tiệc.

Trong không gian sang trọng của dạ tiệc và sân khấu, khách hàng được chìm đắm tiết mục múa tương tác "Áng thơ lam ngọc", thưởng thức bữa tiệc tối mang phong cách Châu Âu hấp dẫn.

Ca sĩ Lệ Quyên trình diễn ở dạ tiệc.

Chủ đầu tư cho biết, với sự đầu tư chỉn chu, các tiết mục nghệ thuật hoành tráng, "The Sonnet of Sapphire" thu hút khách hàng thượng lưu - giới tinh anh với phong cách sống và gu thẩm mỹ tinh tế. Sự kiện là lời tuyên ngôn về đẳng cấp sống và giá trị của The Sapphire Mansions, đồng thời là lời tri ân tới khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng DOJILAND trên hành trình kiến tạo nên những kiệt tác và giá trị sống đỉnh cao.

Màn song ca giữa Lệ Quyên và nam ca sĩ Mạnh Đồng.

Dấu ấn bên Vịnh kỳ quan

The Sapphire Mansions với 47 căn dinh thự, gần sát vịnh biển và tầm view trực diện biển, hội tụ những tiện ích đặc quyền thượng lưu.

The Sapphire Mansions là dự án bất động sản có giá trị tại khu bao biển Hòn Gai Hạ Long và thu hút sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư. Chỉ 1 - 3 phút là di chuyển đến trung tâm thành phố nhưng vẫn có sự riêng tư, biệt lập nhờ quy hoạch bài bản, an ninh đa tầng với một bên là vịnh biển, một bên là khu căn hộ, tổ hợp nghỉ dưỡng hạng A ở Hạ Long.

The Sapphire Mansions bên vịnh kỳ quan.

Theo chủ đầu tư, khác với mô hình biệt thự biển được xây dựng với mục tiêu khai thác cho thuê, phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, The Sapphire Mansions là dạng tài sản để an cư, hưởng thụ. Mỗi căn dinh thự tại đây được đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống vật liệu cao cấp như đá tự nhiên Moca Limestone, gỗ lim quý hiếm, hệ thống nhôm - kính hiện đại nhất hiện nay... Bên cạnh đó, thiết kế dinh thự và cảnh quan của dự án đi theo phong cách tân cổ điển, phảng phất chất hoàng gia Châu Âu, mang đến giá trị mỹ quan và tính nghệ thuật trường tồn với thời gian.

Dành cho các khách hàng, nhà đầu tư đang có nhu cầu hoặc quan tâm đến The Sapphire Mansions, hiện chủ đầu tư DOJILAND đang áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn (liên hệ với đại lý phân phối chính thức để được tư vấn) cùng chương trình bốc thăm với những quà tặng giá trị: 1 Giải nhất - 1 xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; 1 Giải nhì - 1 Nhẫn kim cương Doji trị giá 1 tỷ đồng; 2 Giải ba - mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

