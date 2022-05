Khám phá khu đô thị xanh, điểm sáng đầu tư tại nam Nha Trang

Xu hướng sống xanh bên biển

Đại dịch không chỉ gây ảnh hưởng kinh tế, mà còn tác động nhiều đến sức khỏe và thay đổi nhu cầu trong cuộc sống của con người, đặc biệt là nhu cầu sống khỏe. Đa phần người dân luôn mong muốn một không gian sống xanh, mang đến sự an tâm cho sức khỏe và cuộc sống chất lượng hơn. Chính vì thế bất động sản xanh hay không gian sống xanh trở thành xu hướng phát triển của các dự án. Nhiều dự án căn hộ biển cũng chú trọng hướng phát triển này để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Hiểu theo một cách tổng quan và đơn giản, bất động sản xanh là mô hình mang lại trải nghiệm về không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo hệ sinh thái an toàn cho sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần của con người.

Nhiều dự án căn hộ biển cũng chú trọng hướng phát triển không gian sống trong lành, có lợi cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock).

Theo Business Insider, một tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức tài chính, kinh doanh tại Mỹ, giới đầu tư sẵn sàng chi trả khoản tiền khổng lồ cho những căn hộ cao cấp sở hữu đặc tính "xanh" và thông minh. Thực tế, không gian sống xanh sẽ góp phần giúp cải thiện nền nhiệt độ tăng cao, giảm tiếng ồn giao thông và mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Ben Wheeler của Đại học Y khoa và Nha khoa Peninsula ở Exeter (Anh) cho biết, sống gần bờ biển có thể giúp tăng cường sức khỏe do môi trường ven biển có tác dụng làm giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng.

Điều này cho thấy, vai trò lớn nhất của bất động sản xanh chính là cân bằng không gian sống, đảm bảo sự hài hòa giữa chất lượng công trình và chất lượng môi trường. Bên cạnh đó, việc tái tạo sức khỏe và tinh thần hiện lại trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Nhiều người thành thị có xu hướng tìm về các thành phố biển với kỳ vọng "detox" sức khỏe lẫn tâm trí. Như Tiến sĩ David Katz, Giám đốc của Trung tâm nghiên cứu dự phòng tại Đại học Yale đã từng tuyên bố: "Tôi tin rằng hương vị của đại dương và âm thanh của sóng biển là một loại thuốc bổ tuyệt vời."

Không nằm ngoài xu hướng bất động sản xanh, các nhà đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các dự án mang yếu tố xanh và cận biển, với không gian sống trong lành, khoáng đạt. Các dự án bất động sản tọa lạc tại các thiên đường du lịch biển nghỉ dưỡng đã không ngừng thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân. Một trong những thị trường được giới đầu tư săn đón là Nha Trang - thành phố vịnh ngọc được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng nét đẹp tuyệt diệu, tựa như viên ngọc xanh lấp lánh, làm mê đắm hàng triệu du khách mỗi năm.

Được biết đến là thành phố biển thuộc Top 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới 2020 được Tạp chí Forbes (Mỹ) công nhận, Top 50 địa danh có bãi biển đẹp nhất thế giới do USNews lựa chọn… Nha Trang là một trong những điểm đến lý tưởng, nơi nhiều chủ nhân khao khát sở hữu second-home nghỉ dưỡng.

Khu đô thị xanh phía Nam thành phố Nha Trang

Hướng tầm nhìn về phía Nam Nha Trang, tọa lạc dưới chân núi Cảnh Long xanh mát là dự án căn hộ cao cấp New Galaxy Nha Trang - nơi ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn bên biển và cũng là dự án theo đuổi xu hướng bất động sản xanh. Sở hữu địa thế tựa sơn hướng thủy, dự án tọa lạc ngay "trái tim" khu đô thị An Viên, được bao bọc bởi đồi núi và biển cả mênh mông, New Galaxy Nha Trang chiếm trọn tạo thế tựa sơn hướng hải.

New Galaxy Nha Trang là dự án căn hộ cao cấp sở hữu vị thế đẹp tại phía Nam vịnh ngọc. (Ảnh phối cảnh dự án: Hưng Thịnh Land).

New Galaxy Nha Trang hứa hẹn mang đến hệ tiện ích đồng bộ, cao cấp và xứng tầm. Dịch vụ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân với các tiện nghi khép kín như: Cabanas tắm nắng, hồ bơi người lớn và trẻ em, trường mầm non, shophouse, sân thể thao đa năng, công viên nội khu… Lợi thế khi nằm trong khuôn viên thành phố biển Nha Trang, cư dân cũng sẽ dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch, giải trí nổi tiếng: Cảng du lịch Cầu Đá, ga Nha Trang, bảo tàng Hải Dương Học, dinh Bảo Đại…

New Galaxy Nha Trang nằm trong giao điểm kết nối với tuyến cầu vượt hiện đại thông qua bổ sung quy hoạch tại Nha Trang đến năm 2025: Xây cầu vượt biển qua đảo Hòn Tre và cầu nối khu dân cư Hòn Rớ - đại lộ Nguyễn Tất Thành từ khu đô thị An Viên Nha Trang. Sự đầu tư quy mô lớn này không chỉ giúp cư dân tại đây di chuyển thuận tiện hơn với hệ thống giao thông hoàn thiện mà còn giúp kết nối giao thương và du lịch phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Không chỉ mang đến nhiều giá trị thiết thực, New Galaxy Nha Trang còn mang tới gia chủ một không gian sống tuyệt vời (Ảnh phối cảnh minh họa: Hưng Thịnh Land).

Hơn nữa, ngay từ khi ra mắt, triết lý thiết kế kiến trúc vị nhân sinh của New Galaxy Nha Trang đã trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt và là tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Một lối thiết kế vị nhân sinh đề cao con người và vì con người, hướng tới xây dựng một đô thị thân thiện với cư dân, phát triển bền vững, lành mạnh và an toàn cho sức khỏe. Từ kiến trúc mảng xanh đa tầng ấn tượng giúp con người cảm nhận thiên nhiên qua từng giác quan tới hệ tiện ích thỏa mãn tối đa nhu cầu tận hưởng, tất cả kỳ vọng tạo nên đô thị xanh New Galaxy Nha Trang.

"Hội tụ nhiều ưu thế và tiềm năng của một bất động sản xanh, New Galaxy Nha Trang là sự lựa chọn đáng chú ý để gia chủ sở hữu một second-home an toàn và nghỉ dưỡng. Với phong cách sống hưởng thụ và cơ hội đầu tư sinh lời, New Galaxy Nha Trang hứa hẹn trở thành dự án căn hộ cao cấp tập hợp những nhà đầu tư bất động sản tiên phong và là nơi an cư của những cư dân ưu tú đầy danh giá", đại diện Hưng Thịnh Land - nhà phát triển dự án chia sẻ.