Khám phá đặc quyền nghỉ dưỡng đậm "chất" Mỹ tại phân khu The Miami phía Tây Hà Nội

Dân trí Thả mình trong làn nước bể bơi khổng lồ rộng tới 1.000 m2, thư giãn dưới bóng mát của tán cọ Mỹ đặc trưng vùng nhiệt đới Miami, hay thử sức tại 9 sân chơi đa dạng các môn thể thao khác nhau...

Và vô số những đặc quyền không thể bỏ qua đang đợi cư dân The Miami - phân khu tâm điểm vừa ra mắt trong lòng đại đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nếu bạn mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng cao cấp dài hạn nhưng dịch bệnh không cho phép hay công việc bận rộn cản chân không thể sắp xếp được - đó là lúc bạn cần một kỳ nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation), để thấy trải nghiệm du lịch ngay bên thềm nhà như tại The Miami tuyệt vời đến nhường nào.

Nghỉ dưỡng 3 Không đậm "chất" Mỹ mỗi ngày

Được nâng cấp toàn diện và đổi tên từ phân khu The Grand Sapphire, đúng như tên gọi mới - The Miami lấy cảm hứng từ cuộc sống tại thủ phủ nghỉ dưỡng Miami của xứ sở cờ hoa, hứa hẹn mang tới "thiên đường nhiệt đới" giữa lòng Thủ đô. Và, kỳ nghỉ dưỡng… 3 không: Không kế hoạch trước, không di chuyển và không mất chi phí sẽ là trải nghiệm đặc quyền dành cho cư dân The Miami.

Tại The Miami, cư dân sẽ được trải nghiệm hồ bơi ngoài trời rộng hơn 1.000 m2 với những hàng cọ Mỹ, chà là mang đặc trưng của miền nhiệt đới Miami. Sải mình trong làn nước mát lạnh của bể bơi 30 - 60 phút sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho cơ thể, điều mà mọi cư dân The Miami có thể thực hiện mỗi ngày.

The Miami sở hữu bể bơi ngoài trời rộng tới 1.000 m2, là nơi cư dân có thể tận hưởng làn nước trong mát như tại các resort nghỉ dưỡng.

Sự sôi động, khỏe khoắn từ thành phố biển cũng được Vinhomes tái hiện ngay trong nội khu The Miami bằng hệ thống liên hoàn 9 sân thể thao, từ bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông hay khu gym ngoài trời. Sáng sáng, thử sức đôi set cầu lông hay tennis là bạn đã có một khởi đầu ngày mới đầy năng lượng và hứng khởi.

Không chỉ giúp từng cá nhân được thỏa sức với những trải nghiệm nghỉ dưỡng không giới hạn, điều tuyệt vời nhất tại The Miami là tạo ra không gian để mọi thành viên trong gia đình có thể quây quần bên bữa tiệc BBQ đầm ấm, hay cùng thả bộ hít thở không khí trong lành trong công viên nội khu xinh đẹp ngay dưới chân các tòa nhà.

Một bước chân chạm ngàn tiện ích

Bên cạnh phong cách sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ, cư dân The Miami còn được tận hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ chỉ với 5 phút - yếu tố được đặc biệt đánh giá cao trong xã hội hiện đại.

"Không ngoa nếu nói The Miami là lựa chọn tốt bậc nhất ở phía Tây Hà Nội", anh Hoàng (30 tuổi) đã quyết định chọn The Miami là nơi an cư cho cả gia đình mình, nhận xét. Bởi theo anh, nơi đây được thừa hưởng hạ tầng, tiện ích tốt nhất từ Vinhomes Smart City.

Bước xuống chân tòa nhà, cư dân The Miami sẽ được tận hưởng ngay những tiện ích cao cấp của nội khu.

Lái xe trên những con đường đẹp nhất Thủ đô, mất chưa đầy 10 phút để di chuyển từ nơi ở tới văn phòng làm việc tại Mỹ Đình, anh Hoàng ấn tượng đặc biệt về khả năng kết nối chặt chẽ từ dự án tới mọi điểm đến trọng yếu ở Hà Nội. Trong tương lai, khi 3 tuyến metro 5,6,7 đi vào hoạt động đều chạy qua Vinhomes Smart City, trải nghiệm một bước lên tàu đi khắp thành phố và ngược lại sẽ biến nơi đây thành trung tâm kết nối cả khu vực.

Giới địa ốc gọi những dự án đầy đủ tiện ích như Vinhomes Smart City là "đô thị 5 phút". Tức không mất quá 5 phút, cư dân có thể được đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ ăn uống, mua sắm, giải trí, học hành, khám chữa bệnh…ngay trong lòng đại đô thị. Vinhomes Smart City được thừa hưởng hệ sinh thái "Tứ trụ kim cương" nổi tiếng của Vingroup, bao gồm học tập tại Vinschool - khám chữa bệnh Vinmec - mua sắm ở Vincom - quản lý, vận hành tiêu chuẩn Vinhomes.

Bên cạnh những tiện ích riêng biệt trong phân khu, mọi cư dân The Miami có thể trải nghiệm bộ 3 công viên liên hoàn rộng tới 16,3 hecta, trải dài hơn 3 km của Vinhomes Smart City. Đại công viên trung tâm Central Park 10,2 hecta sống động với hồ cảnh quan cát trắng thơ mộng; Sportia Park năng động tràn đầy sức sống với hệ thống hơn 1.000 chức năng tập cùng hơn 100 sân tập đa dạng bố trí khắp nơi trong đại đô thị; trong khi công viên Zen Park an nhiên phong cách Nhật Bản với con đường đèn lồng rực rỡ, hồ cá Koi sinh động, vườn trúc thư thái…

Mang tới cho cư dân một cuộc sống vừa thư thái vừa tiện nghi, The Miami chính là mảnh ghép hoàn hảo của đại đô thị đáng sống tại Việt Nam.

Trường Thịnh