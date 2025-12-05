Jade Lake Residence hưởng lợi từ quy hoạch sông Hồng mới

Nổi bật trong bức tranh ấy, Jade Lake Residence hội tụ vị trí chiến lược, mô hình sản phẩm khác biệt, được kỳ vọng mang đến giá trị an cư bền vững, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời trong dài hạn.

“Kỳ tích sông Hồng”: Động lực kiến tạo vành đai thịnh vượng phía Tây Hà Nội

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với quy mô hơn 11.000ha đang mở ra một tầm nhìn mới cho Thủ đô Hà Nội. Trong chặng tái thiết này, sông Hồng không còn là ranh giới tự nhiên, mà được định vị trở thành trục cảnh quan - kinh tế - đô thị, tương tự mô hình phát triển thành công của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Mới đây, dự án đã được Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư. UBND TP Hà Nội đang rà soát, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp với Quy hoạch Thủ đô; phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12, hướng tới khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Phối cảnh dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng (Ảnh: Liên danh nhà đầu tư).

Theo đó, dọc hai bờ sông Hồng, không gian đô thị đã sẵn sàng cho một bước chuyển mình khi loạt công trình chiến lược được triển khai. Trong bức tranh phát triển ấy, khu vực tiếp giáp phường Thượng Cát - trọng tâm trong quy hoạch sông Hồng - được định hướng trở thành đô thị sinh thái kết hợp dịch vụ và công nghệ, với mật độ xây dựng thấp và ưu tiên không gian xanh bền vững.

Đây đồng thời cũng là địa bàn tập trung nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô, trong đó cầu Thượng Cát là tiêu điểm. Công trình này đã khởi công tháng 10, hứa hẹn tạo nên trục kết nối mới giữa Tây Thăng Long, Đông Anh và sân bay Nội Bài, giảm tải cho cầu Thăng Long và vành đai 3.

Bao quanh Thượng Cát là đại lộ Tây Thăng Long - tuyến đường hướng tâm dài hơn 33km kết nối trực tiếp từ Võ Chí Công (Hồ Tây) đến Sơn Tây. Toàn tuyến dự kiến hoàn thiện vào năm 2026, khi đó con đường này sẽ trở thành trục kết nối nhanh nhất từ trung tâm Thủ đô tới chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây Bắc. Cùng với đó, các tuyến đường 70 mở rộng, vành đai 3.5 và vành đai 4 đang triển khai đồng bộ, tạo nên mạng lưới giao thông hoàn thiện, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa và mở ra không gian phát triển mới ở phía Tây Hà Nội.

Quy hoạch đột phá với mục tiêu tạo nên “Kỳ tích sông Hồng” đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho hạ tầng, đầu tư và thị trường bất động sản, thương mại và dịch vụ ven sông. Theo đó, từng dải đô thị đang dần hiện diện, kiến tạo nên vành đai thịnh vượng phía Tây như Jade Lake Residence, Vinhomes Wonder Park, Sunshine Grand Capital...

Jade Lake Residence - tâm điểm trên trục tăng trưởng Tây Thăng Long

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long rộng 60,5m - “xương sống” kết nối trực tiếp với quy hoạch sông Hồng, Jade Lake Residence đang thu hút sự quan tâm từ thị trường. Vị trí chiến lược đặt dự án vào trung tâm vùng tăng trưởng Bắc Từ Liêm, nơi hạ tầng và các dịch vụ cao cấp được đầu tư đồng bộ.

Jade Lake Residence tọa lạc ngay trên mặt tiền tuyến đường Tây Thăng Long (Ảnh: Jade Lake Residence).

Bên cạnh vị trí đắc địa, sức hút của Jade Lake Residence còn đến từ mô hình sản phẩm khác biệt. Dự án giới thiệu bộ sưu tập giới hạn 90 căn được phát triển theo mô hình homebuilding - vốn phổ biến tại Singapore hay New York, nơi quỹ đất khan hiếm nhưng nhu cầu khai thác thương mại cao.

Mỗi căn tại Jade Lake được thiết kế một tầng hầm và sáu tầng nổi, thêm một tum và sân vườn mái, với diện tích sử dụng lên đến 550-800m². Cấu trúc này cho phép chủ sở hữu kết hợp linh hoạt giữa ở và khai thác: tầng thương mại hướng đại lộ phục vụ kinh doanh, các tầng giữa phù hợp làm văn phòng hoặc lưu trú cho thuê, tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư, và sân vườn mái mang lại trải nghiệm sống khác biệt.

Hiện dự án đã thi công phần thân đến tầng 6 và đạt khoảng 95% hạ tầng nội khu, dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2025 và đang gấp rút hoàn tất hồ sơ cấp sổ đỏ cho từng căn. Đây là lợi thế nổi bật trong bối cảnh pháp lý bất động sản ngày càng siết chặt, khẳng định giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

Dự án đang gấp rút hoàn thiện, mở ra cơ hội sở hữu bất động sản khai thác ngay (Ảnh: Jade Lake Residence).

Song hành cùng chuyển động của hạ tầng khu vực, xung quanh dự án đang hình thành các cụm tiện ích lớn như Bệnh viện Quốc tế Việt Sing, khu công nghệ sinh học gần 200ha; nhiều cơ sở giáo dục như Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã đi vào hoạt động.

Giữa thời điểm thị trường đang săn tìm những sản phẩm có tiềm năng tăng giá thực, Jade Lake Residence nổi bật như một lựa chọn đáng giá khi hội tụ: vị trí trung tâm, mô hình khai thác đa giá trị, tiến độ triển khai và pháp lý minh bạch. Những lợi thế này không chỉ mang đến giá trị an cư bền vững; mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản cho chủ nhân tương lai, khi “kỳ tích sông Hồng” từng bước hiện thực hóa và diện mạo đôi bờ sông được định hình hoàn chỉnh.

