Hùng Thuận chuẩn bị cho lễ công bố Khu dân cư đô thị tại Tây Ninh

Khu dân cư đô thị tại phường 3 là một trong những dự án của TP Tây Ninh đầu năm 2022, thu hút nhiều khách hàng. Trong thời gian qua, khu đô thị liên tục tổ chức nhiều đợt tham quan cho khách hàng có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan và trải nghiệm thực tế tại khu dân cư.

Nhà đất Hùng Thuận là đối tác truyền thông chiến lược của Khu dân cư đô thị tại phường 3, TP Tây Ninh (Ảnh: Hưng Phúc Land).

Chủ đầu tư cho biết, nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, ngay trung tâm hành chính, Khu dân cư đô thị tại phường 3 sở hữu nhiều ưu thế của một bất động sản tiềm năng, bao gồm: Pháp lý dần hoàn thiện, quy hoạch hạ tầng nội khu, khả năng kết nối liên vùng, tiềm năng khai thác đa dạng loại hình về an cư, lưu trú du lịch, và kinh doanh…

Thứ nhất, về pháp lý, Khu dân cư đô thị tại phường 3, TP Tây Ninh hiện đã hoàn thiện một số điều kiện xây dựng một khu dự án nhà ở, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiến tới sang tên công chứng.

Thứ hai, về cơ sở hạ tầng, Khu dân cư đô thị phường 3, TP Tây Ninh được quy hoạch hạ tầng hoàn thiện các tuyến đường D2, N3 là những tuyến đường liên kết sự phát triển của địa phương, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Thành phố Tây Ninh. Hệ thống điện nước âm, phòng cháy chữa cháy được hạ ngầm 100%, Ngoài ra, hàng loạt tuyến đường nội khu của dự án được hoàn thiện, mở rộng khả năng liên kết nội khu của cư dân.

Thứ ba, về mức giá so với cùng phân khúc, Khu dân cư đô thị tại phường 3, TP Tây Ninh dự kiến từ 15-25 triệu đồng/m2 tùy vị trí từng sản phẩm, song vẫn hội tụ giá trị từ chất lượng không gian sống từ khu đô thị.

Thứ tư, về vị trí, dự án tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Lê Kha. Vị trí được xem là lõi trung tâm của phường 3 Tây Ninh cư dân khi sống tại khu đô thị phường, 3 TP Tây Ninh có thể kết nối đến hàng loạt tiện ích nội khu gần kề như trường học, ngân hàng, cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, khách sạn... đáp ứng nhu cầu cơ bản của cư dân hiện đại.

Bên cạnh khả năng đáp ứng nhu cầu an cư, Khu dân cư đô thị tại phường 3 còn có tiềm năng khai thác đa dạng khi trong thời gian gần đây, Tây Ninh đang là điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách miền Nam với nhiều thắng cảnh như Khu du lịch Núi Bà Đen, Ma Thiên Lãnh, Hồ Trị An... Số liệu du lịch đầu năm thống kê, tỉnh thành ghi nhận công suất lưu trú quá tải so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đây, bất động sản lưu trú càng được chú trọng. Trong tương lai không xa, đây sẽ là loại hình thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Nhờ vào những ưu thế mà Khu dân cư đô thị phường 3, TP Tây Ninh sở hữu, hiện dự án đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng đăng ký tham gia Lễ giới thiệu ngày 17/4.

Công tác chuẩn bị cho Lễ công bố ngày 17/4 cũng đang gấp rút hoàn thành từ khâu tổ chức, gửi thư mời đến khách hàng,… Riêng đối với nhà đất Hùng Thuận, đây là dịp đặc biệt để truyền tải thông tin trực tiếp đến khách hàng với cương vị là đơn vị truyền thông chiến lược của khu Khu dân cư đô thị tại phường 3, TP Tây Ninh.

Lễ công bố Khu dân cư đô thị tại phường 3, TP Tây Ninh sẽ được tổ chức vào ngày 17/4 (Ảnh: Hưng Phúc Land).

Là đối tác truyền thông chiến lược của khu dân cư đô thị tại phường 3, diễn viên Hùng Thuận chia sẻ: "Tây Ninh đang nắm giữ nhiều ưu thế để có thể kỳ vọng về sự đột phá mạnh mẽ của bất động sản trong tương lai không xa. Chính vì vậy trong Lễ công bố sắp tới của Khu dân cư đô thị tại phường 3, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu kênh đầu tư lâu dài với mức giá và nhiều chiết khấu hấp dẫn giữa thị trường bắt đầu sôi động".

Tên dự án: Khu dân cư tại Phường 3 TP.Tây Ninh

Tổng diện tích: 5,37 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VM Toàn Cầu

Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 3, TP.Tây Ninh

Hotline: 0934869596