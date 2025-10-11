Hơn 5.000 biệt thự, căn hộ ở Đà Nẵng đủ điều kiện bán "nhà trên giấy"

Ngày 11/10, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng công bố danh sách 10 dự án nhà ở thương mại có thông báo đủ điều kiện được bán nhà hình thành trong tương lai (tính từ ngày 1/8/2024 đến nay).

Trong đó có, 2 dự án tại phường Hải Vân, quy mô 695 căn nhà ở (689 căn biệt thự và 6 căn liền kề).

Một góc của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại phường Liên Chiểu có 1 dự án quy mô 167 căn.

Phường Ngũ Hành Sơn, có 18 căn biệt thự và 837 căn chung cư đủ điều kiện mở bán.

Tại phường An Hải có 1.116 căn hộ đủ điều kiện mở bán.

Nằm dọc sông Hàn có dự án bất động sản thuộc phường Sơn Trà, quy mô 34 căn biệt thự và dự án tổ hợp quy mô 941 căn hộ chung cư đủ điều kiện mở bán.

Tại phường Hòa Cường có dự án khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở, quy mô 1.112 căn hộ chung cư.

Khu đô thị tại phường Hội An Đông được phép mở bán 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.

Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý, chủ đầu tư phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản trước khi ký hợp đồng mua bán căn hộ. Việc thanh toán mua bán nhà lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, không quá 70% khi chưa nhận nhà và không quá 95% khi chưa được cấp sổ, tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán.