Người dân xếp hàng từ mờ sáng, tràn cả ra đường để giữ chỗ mua nhà ở xã hội

Ngày 7/10, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, cho biết, đã cử lực lượng hỗ trợ an ninh tại dự án chung cư nhà ở xã hội Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, khi rất đông người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng cùng ngày, tại dự án chung cư nhà ở xã hội trên lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, đã có hàng trăm người đứng xếp hàng để nộp hồ sơ.

Dòng người đổ về khu vực dự án, kéo dài ra tận ngoài đường vào sáng 7/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Dòng người đổ về khu vực dự án, kéo dài ra tận đường. Nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí ngủ qua đêm để giữ chỗ.

Trong đợt mở bán này, có 305 căn hộ, giá hơn 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Dự án nằm ở vị trí gần các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố nên được nhiều người quan tâm.

Chen chân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Bàu Tràm Lakeside, chị N.T.H., công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, cho biết đã đến từ khuya 6/10, nhưng sáng nay phải xếp hàng trở lại.

Tương tự, anh P.H.H. (phường Liên Chiểu), chia sẻ nhiều người lo nộp hồ sơ muộn sẽ bị thiệt, dẫn đến cảnh chen lấn, bức xúc khi phải xếp lại thứ tự.

Phường Hải Vân cử lực lượng hỗ trợ chủ đầu tư hướng dẫn người dân xếp hàng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết, dự án chỉ có 305 căn hộ, trong khi nhu cầu rất lớn, nên ngay ngày đầu đã có hàng trăm người đến nộp hồ sơ. Phường đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo mở bán đợt 21 tại dự án này, với các căn hộ có diện tích từ 44,5m2 đến gần 70m2, giá từ hơn 714 triệu đến hơn 1,1 tỷ đồng/căn.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Ảnh: Hoài Sơn).

Tình trạng tương tự từng xảy ra tại dự án Chung cư An Trung 2 hồi tháng 6. Khi đó có hàng trăm người chen nhau bốc số nộp hồ sơ mua hơn 600 căn hộ giá từ 820 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Theo thống kê, giai đoạn 2021-2024, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 4.382 căn hộ nhà ở xã hội. Giai đoạn đến 2030, thành phố được giao mục tiêu xây dựng gần 29.000 căn, trong đó riêng năm 2025 phải hoàn thành 2.676 căn.