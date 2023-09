Hoa hậu Ngọc Hân được trả thù lao gấp 2,6 lần tổng giám đốc của một công ty

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm.

Trong báo cáo lần này, doanh nghiệp chỉ công bố thù lao của 3 người gồm ông Phạm Thành Thái Linh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đến 5/10/2022), ông Vũ Hồng Quỳnh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc), bà Đặng Thị Ngọc Hân (Phó tổng giám đốc).

Nửa đầu năm, ông Vũ Hồng Quỳnh nhận mức thù lao 270 triệu đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Bà Đặng Thị Ngọc Hân được nhận mức thù lao 700 triệu đồng, gấp 3 lần so với nửa đầu năm 2022. Trung bình mỗi tháng Ngọc Hân nhận thù lao khoảng 117 triệu đồng.

Năm 2022, bà Hân được chi trả mức thu nhập 933,33 triệu đồng. Như vậy thu nhập trung bình mỗi tháng của cô là 77,8 triệu đồng.

Chi tiết thù lao của ban lãnh đạo Ninh Vân Bay (Ảnh chụp màn hình).

Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc từ ngày 16/3/2022. Tính đến ngày 30/6, Ngọc Hân là người có thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp.

Trong khi đó năm ngoái, bà Hân là người có thu nhập cao thứ 3 tại công ty này, đứng sau cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh (1,16 tỷ đồng) và Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (934,7 triệu đồng).

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vốn là chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Việt Nam Six Senses Ninh Van Bay - một trong các khu nghỉ dưỡng siêu sang với những căn villa giá thuê tới hơn 100 triệu đồng/đêm.

Nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 184,7 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 21,8 tỷ đồng, tăng 86,3% so với năm trước.

Doanh nghiệp giải trình trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các công ty con đã tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí bán hàng và quản lý của doanh nghiệp chỉ tăng lần lượt 8 tỷ đồng và 5 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022 do áp dụng các biện pháp quản lý tiết giảm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động tốt.