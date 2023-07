Hiện trạng 2 trục đường quy hoạch đi qua khu đô thị mới Dương Nội

Khu đô thị mới Dương Nội do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường (Tập đoàn Nam Cường) làm chủ đầu tư. Khu đô thị này có quy mô gần 200ha, trong đó, phần lớn diện tích là chung cư và biệt thự như An Vượng, An Khang, An Phú.

Được khởi công từ năm 2008, đến nay khu đô thị mới này đã có nhiều tòa chung cư và biệt thự có cư dân về ở. Trước đó, khu đô thị này cũng từng được Hà Nội điểm tên về việc triển khai chậm tiến độ so với chủ trương ban đầu.

Trong tương lai, Khu đô thị mới Dương Nội có nhiều tuyến giao thông kết nối đáng chú ý như đường Ngô Thì Nhậm, Lê Quang Đạo kéo dài.

Theo quy hoạch phân khu S4, đường Ngô Thì Nhậm kéo dài là một trong hai tuyến đường trục chính của Khu đô thị mới Dương Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến đường này rộng 40m và hiện đã hoàn thiện đoạn qua khu đô thị này từ đường Nguyễn Thanh Bình đến Aeon Mall Hà Đông.

Theo quy hoạch phân khu GS, từ Aeon Mall Hà Đông, tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài sẽ có đoạn kết nối với đường Tây Mỗ, hướng về Đại lộ Thăng Long.

Cũng theo quy hoạch phân khu GS, tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài sẽ đi qua đoạn trường THCS Đại Mỗ, đường Hữu Hưng và nối vào đường Tây Mỗ. Đường Tây Mỗ cũng sẽ được mở rộng đến đoạn UBND phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Ở chiều ngược lại, tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài sẽ đi qua dự án Usilk City hướng về chùa Ngòi.

Tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài sẽ đi qua đoạn chùa Ngòi và mở rộng đường Ngô Thì Nhậm đến đường Quang Trung.

Ngoài tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đang được xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài hiện mới khởi công và đang triển khai xây dựng từ Đại lộ Thăng Long hướng về sông Nhuệ. Đoạn đầu tuyến khớp nối với Đại lộ Thăng Long rộng 100m, đoạn tiếp theo rộng 40m.

Lê Quang Đạo kéo dài là tuyến đường quan trọng, đi qua nhiều dự án ở khu vực Đại Mỗ của quận Nam Từ Liêm và khu vực Dương Nội của quận Hà Đông.

Hiện, một số đoạn của tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài vẫn chưa được triển khai thi công.

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ kết nối với vành đai 3,5.

Ngoài 2 tuyến đường trục chính trên, Khu đô thị mới Dương Nội cũng có một số tuyến đường nội bộ như đường từ AEON Mall Hà Đông qua FLC Garden City.

Đây là tuyến đường rộng 24-28 m đi qua các dự án của Tập đoàn FLC.

Theo quy hoạch, tuyến đường nội khu này cũng giao với đường Lê Quang Đạo kéo dài.

Từ đường Đại Mỗ cũng có đường quy hoạch rộng 40m nối vào Khu đô thị mới Dương Nội.

Tuyến đường quy hoạch rộng 40m trên nối trực tiếp vào đường Ngô Thì Nhậm kéo dài.

Khu đô thị mới Dương Nội tọa lạc ngay mặt đường Phạm Thanh Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội (Ảnh chụp Google Maps).