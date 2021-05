Hé lộ thú vị ít người biết về những tòa nhà chọc trời trên thế giới

Dân trí Việt Nam có một công trình nằm trong top 15 tòa nhà cao nhất thế giới; thời điểm xuất hiện những tòa nhà chọc trời ít ai nghĩ đến... là những hé lộ thú vị liên quan đến các dự án có chiều cao "khủng".

Tòa nhà Guangxi China Resources Tower tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc (Ảnh: Goettsch Partners).

"Năm Covid-19" thế giới vẫn có thêm 13 tòa nhà chọc trời

Bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành, thế giới có thêm 13 tòa nhà cao nhất được hoàn thiện trong năm 2020, chủ yếu ở Trung Quốc và Mỹ.

Trong đó, Trung Quốc xây dựng được nhiều nhất với 8 tòa nhà, dù đây là nơi bùng phát và một trong những tâm dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất thế giới. Hầu hết tòa nhà mới đều được sử dụng làm văn phòng và khách sạn.

Tòa nhà cao nhất mà Trung Quốc hoàn thiện trong năm 2020 là Guangxi China Resources Tower tại thành phố Nam Ninh với độ cao là 402,7 m và 86 tầng. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2014 và mở cửa vào ngày 2/11/2020.

Ban đầu, độ cao dự kiến của tòa nhà là 445 m nhưng sau đó bị cắt giảm trong quá trình xây dựng do các quy định. Trong danh sách 100 tòa nhà cao nhất thế giới theo Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), Guangxi China Resources Tower xếp thứ 35.

Đáng chú ý, tâm dịch Covid-19, thành phố Vũ Hán, cũng có một tòa nhà cao 339 m với 60 tầng được hoàn thiện trong năm ngoái, đó là Heartland 66 Office Tower. Tòa nhà được khởi công vào năm 2015 bởi chủ đầu tư là Hang Lung Properties, một công ty bất động sản hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc) và đại lục.

Theo giám đốc phụ trách dự án này, Peter Leung, Heartland 66 là sự kết hợp giữa thiết kế mang đẳng cấp quốc tế, với tiện nghi hiện đại và các yếu tố bền vững. Trong danh sách của CTBUH, tòa nhà này giữ vị trí thứ 80.

Tòa nhà dân cư cao nhất thế giới cũng xong trong "năm Covid-19"

Tòa nhà cao nhất được hoàn thiện trong năm 2020 là Central Partk Tower tại New York City, Mỹ, với độ cao là 472,4 m và 98 tầng. Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông với mục đích thuần túy là khu dân cư. Đây là tòa nhà cao thứ 2 tại Mỹ sau One World Trade Center và cao thứ 13 thế giới, theo CTBUH.

Nếu xét về mục đích sử dụng, Central Park Tower là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. Tổng chi phí xây dựng tòa nhà này là 3 tỷ USD. Tòa nhà được khởi công vào tháng 5/2014 nhưng phải tới tháng 2/2015 mới thực sự bắt đầu xây dựng.

Tòa nhà Central Park Tower (Ảnh: Extell Development).

Tại Mỹ, cũng có 2 tòa nhà khác được hoàn thiện trong năm 2020 và nằm trong danh sách 100 tòa nhà cao nhất của CTBUH, đó là One Vanderbilt cũng tại New York City (427 m, 59 tầng) và St. Regis Chicago tại Chicago (362,9 m, 101 tầng).

Ngoài ra, danh sách của CTBUH năm 2020 cũng xuất hiện thêm 2 cái tên khác nữa, một là Neva Towers 2 tại Moscow, Nga (345 m, 79 tầng) và SLS Dubai tại Dubai, UAE (336 m, 78 tầng). Hai tòa nhà này lần lượt xếp thứ 73 và 88 trong danh sách 100 tòa nhà cao nhất thế giới.

Kỷ lục về độ cao: 632 m, 128 tầng

Theo danh sách top 100 cập nhật năm 2020 của CTBUH, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Shanghai Tower tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Được hoàn thiện vào năm 2015, tòa nhà này có độ cao là 632 m với 128 tầng. Vị trí thứ 100 là Yuexiu Fortune Center Tower 1 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được hoàn thiện vào năm 2017 với 330m và 68 tầng.

Giai đoạn thế giới đổ xô xây nhà chọc trời

2018 - 2020 là giai đoạn thế giới hoàn thiện được nhiều tòa nhà cao nhất, với số lượng lần lượt là 11, 16 và 13.

Ở đâu nhiều nhà chọc trời nhất?

Châu Á là khu vực sở hữu nhiều tòa nhà cao nhất thế giới nhất, chiếm 80%. Trong đó, 5 tòa nhà cao nhất hiện nay đều ở châu Á. Trung Quốc là quốc gia đi đầu về xây dựng các tòa cao ốc khi có tới 52 tòa nhà cao nhất thế giới trong danh sách tốp 100 của CTBUH.

Đại diện của Việt Nam trong top 15 là ai?

Ngoài ra, Vincom Landmark 81 của Việt Nam xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng của CTBUH với độ cao là 461,2 m.

Vincom Landmark 81 là đại diện của Việt Nam có tên trong danh sách 15 tòa nhà cao nhất thế giới (Ảnh: IT).

Kim Dung

Theo Skysrapper Center