Hạn chế cao tầng ở nội đô, thị trường căn hộ Thủ Thiêm sôi động trở lại

Thị trường căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đang ghi nhận những chuyển động đáng chú ý khi nhiều dự án lớn đồng loạt tái khởi động hoặc tăng tốc triển khai sau thời gian dài chuẩn bị.

Khảo sát thị trường cho thấy ít nhất 4 dự án căn hộ cao cấp quy mô lớn đang có những diễn biến mới, gồm Khu đô thị Sala, The Metropole Thủ Thiêm, Empire City và Lotte Eco Smart City.

Tại Khu đô thị Sala, Đại Quang Minh đang đẩy nhanh tiến độ dự án Sarene Residence & Commercial Complex tại lô đất 6.8 thuộc phân khu phía Bắc. Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn đầu tư xây dựng mới của Khu đô thị Sala sau một thời gian tạm ngưng từ năm 2018 và đến nay đã được khơi thông pháp lý.

Gần cầu Ba Son, SonKim Land đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng phân khu The Opusk Residence thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm. Song song với đó, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch phát triển khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm, góp phần gia tăng quy mô các dự án đô thị tích hợp tại khu vực này.

Trong khi đó, dự án Lotte Eco Smart City cũng xuất hiện những tín hiệu mới. Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một thành viên của Tập đoàn Lotte nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án. Doanh nghiệp đồng thời thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất.

Thị trường căn hộ Thủ Thiêm trỗi dậy (Video: Công Triệu).

Sự trở lại của hàng loạt dự án lớn đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho thị trường căn hộ Thủ Thiêm. Không chỉ nguồn cung được kích hoạt trở lại, mặt bằng giá bán tại khu vực này cũng đang được thiết lập ở mức cao mới. Hiện nay, mức giá từ 200 triệu đồng/m2 trở lên đã trở nên phổ biến tại nhiều dự án cao cấp và hạng sang.

Khu vực Thủ Thiêm sở hữu nhiều lợi thế để duy trì sức hút trong dài hạn. Trước hết là yếu tố quy hoạch. Khác với khu trung tâm hiện hữu đã phát triển gần như hoàn chỉnh, Thủ Thiêm vẫn còn dư địa lớn để hình thành các khu đô thị đồng bộ, hiện đại với hệ thống giao thông, tiện ích và không gian công cộng được quy hoạch từ đầu.

Đây là khu vực hiếm hoi nằm đối diện khu vực trung tâm quận 1 cũ của TPHCM nhưng còn quỹ đất đủ lớn để phát triển các dự án quy mô. Trong bối cảnh TPHCM ngày càng siết chặt việc phát triển cao tầng tại khu vực nội đô nhằm giảm áp lực hạ tầng và dân số, lợi thế quỹ đất của Thủ Thiêm càng trở nên nổi bật.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ tiếp tục tạo động lực cho thị trường. Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã được khởi công vào tháng 4, tăng cường khả năng kết nối trực tiếp giữa Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được đẩy nhanh thủ tục để hướng tới khởi công trong năm nay, giúp gia tăng vai trò cửa ngõ của khu vực phía Đông thành phố.

Không chỉ là trung tâm nhà ở cao cấp, Thủ Thiêm còn đang được định vị trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ mới của TPHCM. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM tại Thủ Thiêm đã được khởi công, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2028. Song song đó, khu Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và Công viên hồ trung tâm với quy mô hơn 33 ha cũng đã được duyệt quy hoạch 1/500.

Việc đồng thời hội tụ các chức năng hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ đang giúp Thủ Thiêm từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới của TPHCM.