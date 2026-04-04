Hải Phòng giao thêm gần 79ha đất cho Vinhomes làm đô thị tỷ USD

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) cho Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) nhằm triển khai Khu đô thị Vinhomes Golden City tại phường Dương Kinh và xã Kiến Minh, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng.

Cụ thể, TP Hải Phòng giao Vinhomes gần 79ha đất. Trong đó, phường Dương Kinh chiếm hơn 184.296m2 và xã Kiến Minh hơn 604.937m2. Hải Phòng cũng cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 360.000m2 đất trồng lúa sang đất phát triển đô thị, phục vụ triển khai dự án.

Hình ảnh vệ tinh dự án (Ảnh: CĐT).

Quy hoạch sử dụng đất được phân bổ thành 4 nhóm chức năng chính. Trong đó, đất ở chiếm tỷ trọng đáng kể với diện tích hơn 13,6ha dành cho nhà ở xã hội, còn lại 1.986m2 đất xây dựng nhà ở thương mại. Hình thức sử dụng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm.

Khu đất thương mại - dịch vụ có quy mô lớn nhất với 33,6ha để hình thành trung tâm mua sắm, dịch vụ hiện đại. Phần diện tích này được cho thuê đất với hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm.

Quỹ đất giáo dục rộng 9,7ha được quy hoạch phát triển hệ thống trường học, áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn 50 năm.

Khoảng hơn 21ha đất dành phát triển hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng, cây xanh, mặt nước. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ diện tích này sẽ được bàn giao lại cho cơ quan Nhà nước quản lý, phục vụ cộng đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho Vinhomes ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Vinhomes sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ đầy đủ quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. UBND phường Dương Kinh và xã Kiến Minh có trách nhiệm giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm nếu có, đồng thời tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án.