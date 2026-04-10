Diện mạo trục đô thị lõi phía Tây trong quy hoạch Hà Nội 100 năm

Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phía Tây Hà Nội được xếp vào một trong 9 cực tăng trưởng của thành phố.

Cực phía Tây (Hòa Lạc) sẽ trở thành đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục của Hà Nội. Trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời gắn kết với trục phát triển kết nối các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa…).

Khu vực này được quy hoạch thành Trung tâm đô thị Hòa Lạc (trung tâm về Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo - Giáo dục đào tạo - Y tế).

Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì sẽ đóng vai trò kết nối đô thị trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây (đô thị Hòa Lạc), vườn quốc gia Ba Vì. Đây vừa là trục động lực kinh tế tri thức (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

9 trục động lực phát triển chính của Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Theo định hướng phát triển của Hà Nội, Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì sẽ là hành lang phát triển mạnh mẽ nhất về phía Tây, giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây, gồm Hòa Lạc và Xuân Mai.

Về không gian chức năng, khu vực này được phân thành nhiều phân đoạn với định hướng rõ ràng. Tại phân đoạn đô thị trung tâm kéo dài từ Mễ Trì đến Tây Mỗ, Hà Nội định hướng phát triển các trung tâm thể thao quốc gia, trung tâm hội nghị quốc gia và các khu đô thị hiện đại với mật độ cao, gắn với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị.

Ở phân đoạn từ Vành đai 4 đến Hòa Lạc, thành phố tập trung phát triển chuỗi đô thị sinh thái, đô thị thông minh, với điểm nhấn là Khu công nghệ cao Hòa Lạc (trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia), Đại học Quốc gia Hà Nội (đô thị đại học), và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ở phân đoạn Ba Vì, định hướng phát triển tập trung vào bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là khu vực Vườn quốc gia Ba Vì. Đồng thời, khu vực này sẽ được phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa tâm linh.

Hạ tầng đang làm đến đâu?

Trong cấu trúc phát triển khu vực phía Tây, Hà Nội đánh giá hệ thống hạ tầng khung đóng vai trò nền tảng, trong đó Đại lộ Thăng Long được xác định là trục xương sống quan trọng nhất. Cùng với đó, Vành đai 3.5 đang dần thành hình, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển các đô thị mới dọc hành lang phía Tây.

Quy hoạch Thủ đô cũng định hình trục Hồ Tây - Ba Vì như một tuyến không gian chiến lược mang tính văn hóa, cảnh quan và tâm linh, kết nối trực tiếp từ trung tâm Ba Đình - Hồ Tây đến vùng núi Ba Vì.

Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây – Ba Vì trong quy hoạch tổng thể Thủ đô (Ảnh: Hà Nội).

Song song với hệ thống đường bộ, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) được xác định là trục giao thông công cộng hướng tâm quan trọng, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trong tổng thể này, Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3.5 không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn là trục phát triển kinh tế - đô thị trọng điểm. Tuyến đường này liên kết khu vực trung tâm với đô thị Hòa Lạc, nơi được định vị là trung tâm khoa học, công nghệ và đào tạo của quốc gia.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long được đầu tư 2.380 tỷ đồng, sau hơn 1 năm thi công đã dần lộ diện hình hài. Các hạng mục của dự án đang được thi công, triển khai đồng loạt như hầm chui, đường, cống, cầu vượt...

Tiến độ nút giao vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hải Long).

Dọc tuyến đại lộ và vành đai dần hình thành các hành lang phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại, đặc biệt tại các khu vực như An Khánh, Dương Nội như Nam An Khánh (của SJ Group), Vinhomes Smart City (của Vingroup), khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (của Geleximco Group), Mailand Hanoi City (tên cũ là Splendora của Sovico Holdings), An Lạc Green Symphony (của An Lạc Group), nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì, Vườn Cam...

Nhiều dự án mới cũng đang được triển khai, mở bán như khu đô thị Nam An Khánh (An Bình Homeland), của MIK Group (Imperia Sky Park), của SJ Group (Vista Nam An Khánh), của Vietradico (Metropoli5), của Vietracimex (The Flame Vine) hay phân khúc thấp tầng như Estiva Charms, An Khánh Ecomony...

Theo quy hoạch của Hà Nội, các khu đô thị dọc Đại lộ Thăng Long được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, mật độ cao, gắn với các đầu mối giao thông công cộng, đặc biệt là các nhà ga đường sắt đô thị.

Thành phố định hướng Hòa Lạc sẽ hình thành 4 cụm không gian chức năng chính, gồm khu Đại học Quốc gia Hà Nội, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, khu trung tâm y tế tập trung và khu đô thị sinh thái. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với quy mô khoảng 120.000 sinh viên, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế tri thức.

Ngoài ra, việc phát triển dọc Đại lộ Thăng Long sẽ được kiểm soát chặt chẽ về chức năng, tầng cao, mật độ xây dựng và khoảng lùi công trình. Mục tiêu là bảo đảm hành lang giao thông, giữ gìn cảnh quan và hạn chế phát triển tự phát.