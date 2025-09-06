Regal Group khởi công khu phức hợp hạng sang tại Đà Nẵng.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy; ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành ủy, ủy ban và sở ban ngành thành phố Đà Nẵng.

Biểu tượng phồn hoa mới của thành phố quốc tế

Trong ngày lễ trọng đại của đất nước, buổi lễ khởi công Regal Complex đã bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm.

Khác với những lễ khởi công thường thấy, Regal Complex dẫn dắt khách mời bước vào một hành trình trải nghiệm giàu cảm hứng. Lấy “Sóng” Mỹ Khê căng tràn sức sống, khát vọng vươn xa và “Lụa” Hội An mềm mại, tinh tế, duy mỹ làm nguồn cảm hứng chủ đạo, không gian sự kiện tái hiện trọn vẹn tinh thần giao thoa giữa hiện đại quốc tế và chiều sâu bản địa. Chính từ sự kết hợp này, Regal Complex định hình như một công trình mang hơi thở hiện đại, nhưng vẫn thấm đẫm hồn di sản.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng dự án Regal Complex sẽ là biểu tượng phát triển mới của thành phố.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng, dự án Regal Complex sẽ mang đến chuẩn sống mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

“Chúng tôi tin, với uy tín và năng lực đã được khẳng định trong thời gian qua, Regal Group sẽ triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng và chuẩn mực quốc tế", bà Anh Thi kỳ vọng.

Theo Phó tổng giám đốc Đầu tư và Phát triển Quỹ đất - Regal Group Trần Ngọc Thái, Regal Complex là một trong những dự án trọng điểm được Đà Nẵng lựa chọn khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh minh chứng cho niềm tin và kỳ vọng lớn lao mà chính quyền cùng cộng đồng gửi gắm vào công trình biểu tượng mới này.

Phó tổng giám đốc Đầu tư và Phát triển Quỹ đất - Regal Group Trần Ngọc Thái phát biểu tại Lễ khởi công Regal Complex.

“Với Regal Complex, chúng tôi mong muốn kiến tạo nên một khu phức hợp hạng sang theo chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng, hội tụ những giá trị toàn cầu và tinh hoa bản địa. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Regal Group đã hợp tác cùng những đối tác hàng đầu thế giới: LAVA (Úc), Studio8 (Úc), ONG&ONG (Singapore), DPF, Palmer Acoustics… Sự hợp tác này sẽ mang đến cho Regal Complex một diện mạo khác biệt, đẳng cấp và bền vững cùng thời gian”, ông Thái chia sẻ.

Căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại thế hệ mới

Regal Complex là số ít dự án tại Đà Nẵng theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại kiểu mới. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view (tầm nhìn) biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury (kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần với các tiện nghi và dịch vụ cao cấp, sang trọng) từ không gian sống cân bằng thân - tâm - trí đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí…, tất cả hội tụ trong một điểm đến duy nhất.

Khu phức hợp Regal Complex được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại chuẩn sống hạng sang và mua sắm toàn cầu tại Đà Nẵng.

Một lợi thế khác là dự án nằm trong khu vực được quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai hệ thống đường sắt đô thị LRT (Light Rail Transit) và MRT (Metro Rail Transit) với 8 tuyến kết nối thành phố và vùng lân cận, trong đó có tuyến ưu tiên từ sân bay qua cầu Trần Thị Lý đến biển Mỹ Khê, cũng như tuyến LRT nối Đà Nẵng và Hội An. Nhờ vậy, Regal Complex sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị tương lai.

Regal Complex nằm bên dòng sông Cổ Cò, trực diện là biển, bao quanh là khu resort, khách sạn 5 sao, bệnh viện, trường học quốc tế.

Regal Complex còn tọa lạc trên quỹ đất bốn mặt tiền rộng thoáng: Đào Duy Tùng, Võ Văn Cẩn, Trần Quốc Vượng và các trục đường nội khu kết nối trực tiếp… Nhờ đó, cả giá trị thương mại lẫn giá trị an cư đều được nâng cao.

Trung tâm thương mại được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí gói gọn trong hai tầng với các thương hiệu tuyển chọn.

Tại Regal Complex, điểm nhấn không thể bỏ qua chính là trung tâm thương mại rộng hơn 8.000m² mỗi sàn, quy tụ những Flagship Store (cửa hàng kiểu mẫu) danh giá của các thương hiệu toàn cầu. Đây sẽ là không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí tinh tuyển, gói gọn trong hai tầng, tái hiện bầu không khí sầm uất của các kinh đô thương mại như Paris, Tokyo hay New York.

Hồ bơi vô cực mở ra tầm nhìn rộng mở, cho phép chủ nhân tận hưởng sự an yên trong khung cảnh trực diện biển.

Bên cạnh đó, Regal Complex được thiết kế để mỗi khoảnh khắc đều trở thành một trải nghiệm đáng giá. Hồ bơi vô cực giữa tầng mây mở ra tầm nhìn rộng mở; phòng gym, yoga, lounge và Regal Private Club tạo nên những không gian cân bằng giữa nhịp sống năng động và giây phút thư giãn; khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim riêng tư, quầy bar hay không gian sum vầy gia đình được bố trí như những “điểm dừng cảm xúc”. Mỗi thành viên, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đều tìm thấy cho mình một góc hạnh phúc trọn vẹn.