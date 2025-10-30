Hà Nội mở rộng đường huyết mạch lên 80m, xây thêm cầu vượt

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây cũ (đoạn từ nút giao Viện Quân y 105 đến nút giao Quốc lộ 32), nay thuộc phường Sơn Tây và Tùng Thiện.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,43km, được mở rộng mặt cắt ngang lên 80m. Điểm đầu tại nút giao Viện Quân y 105, điểm cuối đấu nối vào nút giao Quốc lộ 32 với cầu Vĩnh Thịnh và đường Vành đai 5 theo quy hoạch.

Hạng tuyến đường là đường trục chính đô thị; đường song hành là đường chính khu vực; công trình giao thông cấp đặc biệt do UBND phường Sơn Tây làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối các tỉnh phía Tây Bắc, Quốc lộ 32, Quốc lộ 2C với Quốc lộ 21A để ra đường cao tốc đi Hà Nội và các tỉnh.

Thị xã Sơn Tây nhìn từ trên cao (Ảnh: Quân Đỗ).

Hướng tuyến xây dựng công trình theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến tránh thị xã Sơn Tây cũ, đoạn từ nút giao Viện Quân y 105 đến nút giao Quốc lộ 32, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 2279 ngày 20/5/2011 của UBND TP Hà Nội.

Tuyến đường sẽ có 4 nút giao gồm nút giao đầu tuyến giao; nút giao cuối tuyến với Quốc lộ 32 vuốt nối theo hiện trạng; 1 nút giao với đường quy hoạch; 1 nút giao với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Quyền - Phùng Hưng.

Cầu trên tuyến chính có kết cấu nhịp cầu sử dụng 1 nhịp vòm bê tông cốt thép chạy trên, chiều dài nhịp vòm 51,5m, chiều cao vòm 0,9m.

Cầu gồm 2 đơn nguyên cách nhau 3m, mỗi đơn nguyên rộng 16m. Tổng chiều dài toàn cầu 64,6m; mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép; kết cấu móng sử dụng móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Cầu song hành có kết cấu nhịp cầu sử dụng 1 nhịp vòm bê tông cốt thép chạy trên, chiều dài nhịp vòm 51,5m, chiều cao vòm 0,9m. Cầu gồm 2 đơn nguyên trên đường song hành trái và phải, mỗi đơn nguyên rộng 18,5m.

Tổng chiều dài toàn cầu là 64,6m. Mố cầu dạng chữ U bằng bê tông cốt thép; kết cấu móng sử dụng móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, tổ chức giao thông, cây xanh, chỉnh trang và di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, hoàn trả các công trình thuỷ lợi... đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Dự án được thực hiện từ năm 2026 đến 2029 do UBND phường Sơn Tây làm chủ đầu tư. UBND phường Sơn Tây làm chủ đầu tư. Thành phố yêu cầu đơn vị chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn phải đảm bảo năng lực, nhân sự, tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt, coi đây là dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của khu vực phía Tây Hà Nội.