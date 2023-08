Hà Nội "lệnh" thu hồi gần 5,3ha đất tại dự án The Manor Central Park

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc thu hồi đất tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3 tại phường Đại Kim quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì do Công ty cổ phần Bitexco đang quản lý.

Tại văn bản này, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, UBND TP nhận được Văn bản số 5669 ngày 28/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác thu hồi, tiếp nhận diện tích 52.936m2 đất tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3; báo cáo về việc Công ty cổ phần Bitexco không phối hợp bàn giao các diện tích đất đang quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 6889 ngày 28/11/2019 của UBND TP.

Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) có vị trí đắc địa, cạnh đường Vành đai 3 (Ảnh: Trần Kháng).

Về các nội dung Công ty cổ phần Bitexco đề nghị được thực hiện các dự án tại các khu đất phải bàn giao cho thành phố tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, UBND TP đã có chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho Công ty cổ phần Bitexco (Văn bản số 4901 ngày 15/6/2020 của Văn phòng UBND TP).

Về việc này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, yêu cầu Công ty cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc bàn giao các diện tích đất đang quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 6889 ngày 28/11/2019 của UBND TP trước ngày 15/9 tới.

Hết thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần Bitexco vẫn không phối hợp bàn giao, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra, có biện pháp chấm dứt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trái phép của các tổ chức, cá nhân trên các diện tích đất do Công ty cổ phần Bitexco đang quản lý, phải bàn giao cho thành phố.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc bàn giao các diện tích đất đang quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 6889 ngày 28/11/2019 và Thông báo số 334 ngày 26/3/2019 của UBND TP.

Về thông tin trên, phía Bitexco cho biết nhiều lần có văn bản kiến nghị, đề xuất TP Hà Nội sớm phê duyệt hồ sơ chấp thuận đầu tư (giai đoạn 2) của dự án. Về gần 5,3ha đất tại khu đô thị Nam đường vành đai 3, doanh nghiệp đề xuất được xem xét, lùi thời hạn bàn giao đến khi có ý kiến cuối cùng của các cấp có thẩm quyền...

Theo thông tin, dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại là The Manor Central Park) tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì hiện do Công ty cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị này được hình thành sau khi Bitexco là nhà đầu tư thực hiện dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì theo Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) ký năm 2014. Tổng diện tích toàn bộ khu đô thị là 65,8ha, trong đó có 20,8 ha là đất đối ứng, để doanh nghiệp kinh doanh thu hồi vốn và lợi nhuận.

Hiện tại, Bitexco đã hoàn thành đầu tư xây dựng và thực hiện bàn giao tuyến đường số 1 và tuyến số 5 theo dự án BT Chu Văn An. Riêng đối với hạng mục nút giao cầu vượt chưa thực hiện.

Trước đó, dự án The Manor Central Park từng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận khi một tuyến đường dài 3,7km bao quanh công viên Chu Văn An được quy đổi lấy gần 90ha quỹ đất đối ứng nằm trải dọc trên đường Nguyễn Xiển theo hình thức BT. Quỹ đất gần 90ha này được Bitexco quy hoạch trở thành dự án The Manor Central Park.

Cũng liên quan đến dự án này, tại báo cáo kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong các dự án BT của Hà Nội; trong đó có dự án của Bitexco thực hiện. Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do Bitexco làm chủ đầu tư đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng.

Dự án BT đường bao quanh khu tưởng niệm Công viên Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Thanh tra Chính phủ nêu hàng loạt vi phạm. Trong đó có việc thẩm định, phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác, đã làm tăng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Bitexco. Theo đó, dự án vẫn thi công, bán nhà khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.