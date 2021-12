Lằng nhằng ở siêu dự án tỷ đô của Bitexco ở Hà Nội: 6 bộ ngành vào cuộc

Dân trí Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu, xem xét, có ý kiến rõ về việc ký kết hợp đồng BT đối với dự án The Manor Central Park đã thực hiện đúng quy định tại thời điểm ký hợp đồng chưa?

Lằng nhằng ở dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) do Bitexco làm chủ đầu tư (Ảnh phối cảnh dự án).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có văn bản giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ cơ quan: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan và UBND TP Hà Nội nghiên cứu, xem xét, có ý kiến rõ về việc ký kết hợp đồng BT (Xây dựng - chuyển giao) đối với dự án The Manor Central Park đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng chưa?

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành này có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể về kiến nghị của Công ty CP Bitexco theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bitexco là nhà đầu tư thực hiện dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì theo hợp đồng BT số 02/2014/HĐBT. Theo đó, hợp đồng quy định quỹ đất đối ứng giao cho Công ty Bitexco đầu tư xây dựng kinh doanh là 20,8 ha tại khu đô thị Nam đường vành đai 3 quy mô 65,8 ha.

Phía Bitexco cho biết, đến nay Hà Nội chưa thực hiện việc giao 6,6 ha quỹ đất đối ứng giai đoạn 2 cho Bitexco, vì cho rằng quỹ đất 14,2 ha giao cho nhà đầu tư xây dựng nhà thấp tầng để bán đã vượt giá trị công trình BT (giá trị dự án BT là hơn 1.550 tỷ đồng).

Quỹ đất 6,6 ha chưa được giao là một số ô đất xây dựng công trình cao tầng nằm xen giữa các công trình thấp tầng thuộc 14,2 ha đã được giao và rải rác trên toàn bộ quy mô 20,8 ha đã được nhà đầu tư hoàn thiện.

Theo đó, sau 10 năm, giá trị địa tô của quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư đã tăng lên theo xu hướng thị trường. Điều này dẫn đến quỹ đất thanh toán cao hơn so với giá trị dự án BT.

Trong khi đó, gửi kiến nghị tới Thủ tướng mới đây, Bitexco cho rằng việc TP Hà Nội chưa hoàn thành việc giao đất giai đoạn 2 cho nhà đầu tư là chưa hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm như hợp đồng BT đã ký kết...

Do đó, Bitexco đề nghị Thủ tướng xem xét, tổ chức cuộc họp gồm các bên liên quan, nhằm tháo gỡ vướng mắc để nhà đầu tư sớm hoàn thiện dự án.

Trước đó hồi tháng 3 năm nay, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Thông báo số 176 về kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 2), phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ nguồn gốc, quá trình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc của dự án này và dự án xây dựng đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT. Trên cơ sở đó, xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Được biết, dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park) do Bitexco làm chủ đầu tư, nằm tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), có tổng mức đầu tư lên tới gần hàng tỷ USD.

Trong khi đó, dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An được UBND TP. Hà Nội phê duyệt vào tháng 4/2011, với tuyến đường chính dài 2,5 km và một tuyến đường phụ dài 1,1 km. Dự án được giao cho Bitexco làm nhà đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng).

Trước đó, The Manor Central Park từng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận khi một tuyến đường dài 3,7 km bao quanh công viên Chu Văn An được quy đổi lấy gần 90 ha quỹ đất đối ứng nằm trải dọc trên đường Nguyễn Xiển theo hình thức BT. Quỹ đất gần 90 ha này được Bitexco quy hoạch trở thành dự án The Manor Central Park.

Cũng liên quan đến dự án này, tại báo cáo kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong các dự án BT của Hà Nội; trong đó có dự án của Bitexco thực hiện. Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do Bitexco làm chủ đầu tư đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng.

Dự án BT đường bao quanh khu tưởng niệm Công viên Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Thanh tra Chính phủ nêu hàng loạt vi phạm. Trong đó có việc thẩm định, phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác, đã làm tăng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

