Hà Nội cho phép làm tái định cư trước khi duyệt chủ trương dự án lớn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 144 nhằm triển khai Nghị quyết 258 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, Hà Nội giao các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường tập trung xây dựng, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm cơ sở pháp lý, chất lượng và tiến độ. Đồng thời, các đơn vị chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định liên quan.

Trong hai quý đầu năm, thành phố sẽ xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xác định các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết. Từ năm 2026 trở đi, tiến hành rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ, tài liệu cho từng dự án cụ thể, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo như quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, khởi công và tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.

Với quy định mới, địa phương, chủ đầu tư sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện các dự án lớn (Ảnh: CTV).

Song song đó, Hà Nội sẽ rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và địa bàn quản lý.

Đáng chú ý, với các dự án cần triển khai sớm, thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá kỹ sự cần thiết, mức độ cấp bách, phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, quy mô, đối tượng bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất triển khai độc lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổng hợp các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND TP.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát, xác định các khu vực cần cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập danh mục các dự án theo đúng tiêu chí, phạm vi, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và tính khả thi, phù hợp quy hoạch.

UBND TP Hà Nội cho biết, kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết 258 ngay sau khi có hiệu lực; đồng thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền thành phố trong quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.