Chỉ cần đổi màu bóng đèn, căn hộ nhỏ bỗng rộng và sang hơn hẳn

Phần lớn căn hộ hiện nay khi bàn giao đều dùng sẵn bóng LED ánh sáng trắng lạnh để tiết kiệm chi phí và tạo cảm giác sáng mạnh. Tuy nhiên, kiểu đèn này lại vô tình khiến phòng khách trông như văn phòng còn phòng ngủ mang cảm giác lạnh lẽo như khách sạn giá rẻ hay phòng chờ bệnh viện.

Với những căn hộ hay ngôi nhà có diện tích nhỏ, việc dùng sai ánh sáng còn khiến mọi nhược điểm lộ rõ hơn như góc phòng trông hẹp, màu nội thất nhợt nhạt và tổng thể thiếu sức sống dù gia chủ đã đầu tư không ít tiền trang trí.

Ánh sáng vàng ấm giúp các đường nét nội thất trở nên mềm mại và không gian có chiều sâu hơn (Ảnh: Getty).

Bí quyết giúp nhà nhỏ được “nới rộng” bằng ánh sáng

Theo các chuyên gia nội thất, thứ quyết định cảm giác của một căn phòng không phải diện tích mà là cách ánh sáng tác động lên thị giác. Yếu tố quan trọng nhất chính là nhiệt độ màu của bóng đèn, thường được đo bằng Kelvin (K).

Nếu muốn căn hộ nhỏ trở nên ấm áp, sang và có chiều sâu hơn, ánh sáng vàng ấm 2700K gần như là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách và phòng ngủ. Loại ánh sáng này tạo hiệu ứng giống ánh hoàng hôn hoặc đèn sợi đốt truyền thống, giúp các đường nét nội thất mềm mại hơn, màu gỗ trông sang hơn và tổng thể căn phòng dễ chịu hơn hẳn.

Khi mắt không bị ánh sáng trắng chói gắt gây căng thẳng, não bộ sẽ tự động cảm nhận không gian rộng và thoáng hơn thực tế. Đây là một “chiêu” đánh lừa thị giác được rất nhiều kiến trúc sư áp dụng trong nhà nhỏ.

Ngược lại, ánh sáng trắng xanh từ 4000K trở lên dễ khiến căn hộ trở nên lạnh, phẳng và thiếu cảm xúc. Sau một ngày làm việc dài, kiểu ánh sáng này còn khiến cơ thể khó thư giãn hơn.

Tất nhiên, không phải góc nào trong nhà cũng dùng đèn vàng 2700K. Ở những khu vực cần sự tỉnh táo và tầm nhìn rõ nét như nhà bếp hay phòng tắm, bạn nên ưu tiên ánh sáng mức 3000K.

Mức nhiệt độ màu này sáng hơn một chút, bớt sắc vàng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng tổng thể. Bạn có thể thoải mái thái gọt thức ăn hay trang điểm mỗi sáng mà không lo ánh sáng làm sai lệch màu sắc thực tế.

Nghệ thuật xếp lớp ánh sáng

Một sai lầm phổ biến khác là phó mặc toàn bộ việc chiếu sáng cho dàn đèn âm trần. Ánh sáng dội thẳng từ trên xuống thường tạo ra cảm giác ngột ngạt.

Thay vào đó, các chuyên gia khuyên nên tạo nhiều lớp ánh sáng khác nhau trong cùng một căn phòng. Một chiếc đèn cây đặt cạnh sofa, một đèn bàn nhỏ ở góc đọc sách và đèn hắt tường sẽ tạo ra hiệu ứng đa lớp. Không gian lập tức có chiều sâu và trông rộng mở hơn hẳn so với diện tích thực.

Bạn cũng nên chú ý đến cường độ sáng. Với phòng khách hoặc phòng ngủ nhỏ, mức sáng khoảng 450-700 lumen mỗi bóng đã đủ dễ chịu. Nếu cần linh hoạt hơn, nên ưu tiên bóng đèn có thể điều chỉnh độ sáng để thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Kết hợp nhiều lớp ánh sáng như đèn sàn, đèn bàn thay vì chỉ dùng đèn trần là bí quyết giúp nhà nhỏ thêm rộng rãi (Ảnh: EH).

Mẹo lột xác căn hộ với chi phí rẻ

So với mua nội thất mới hay sơn sửa nhà cửa, thay bóng đèn là cách nâng cấp không gian rẻ nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc. Chỉ cần vài trăm nghìn đồng cho một bộ bóng LED chất lượng tốt, bạn đã có thể khiến cả căn hộ thay đổi hoàn toàn cảm giác sống.

Nếu muốn nâng cấp nhanh nhất, hãy bắt đầu từ phòng khách, phòng ngủ hay góc làm việc bởi đây là những nơi tác động trực tiếp đến tâm trạng mỗi ngày.

Một lưu ý quan trọng là bạn không nên trộn lẫn đèn trắng lạnh và đèn vàng trong cùng một không gian vì sẽ khiến tổng thể bị rối mắt và thiếu đồng nhất.

Ngoài ánh sáng nhân tạo, ánh nắng tự nhiên cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Việc mở rèm vào buổi sáng không chỉ giúp căn hộ trông rộng hơn mà còn cải thiện đáng kể tâm trạng và chất lượng sống.