Hà Nội giao đất khu Tây Hồ Tây để xây nhà ở xã hội cho công an

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 16.060m2 đất (hơn 1,6ha) tại ô đất C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho CTCP Đầu tư Lạc Hồng. Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích được xác định tại bản đồ sử dụng đất quy hoạch, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 1818 của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 8/2025, dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai.

Khu Tây Hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong tổng diện tích được giao, ô đất C2-CT1 rộng 1,28ha được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại tại ô đất C2-CX1 được bố trí làm không gian cây xanh công cộng và bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi dự án hoàn thành.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ.

3.294m2 tại đất ô C2-CX1 để trồng cây xanh sử dụng công cộng. Hình thức sử dụng đất là chủ đầu tư được nhà nước giao đất để xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Với ô đất trên, Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.