Cần Giờ sẽ giúp TPHCM thành điểm đến của các siêu sự kiện tầm cỡ?

Sáng 12/5, hội thảo Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về mô hình phát triển phù hợp cho một không gian đặc biệt của thành phố.

Cần Giờ là "mảnh ghép" chiến lược của TPHCM

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó tổng giám đốc Vietravel, nói năm 2025 TPHCM vẫn giữ vững vị thế là trụ cột du lịch của cả nước khi đạt doanh thu hơn 278.000 tỷ đồng, đón khoảng 46 triệu lượt khách nội địa và 8,6 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên về dài hạn, TPHCM buộc phải tìm những hướng đi phát triển mới, do mô hình du lịch hiện tại bộc lộ nhiều "khoảng trống".

Vị này chỉ ra địa phương chỉ xoay quanh hoạt động ẩm thực, mua sắm và tham quan di sản; du khách đến đông nhưng thời gian lưu trú còn ngắn và nhanh chóng rời đi. Điều đó cho thấy thành phố đang thiếu những không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa, thiếu các tổ hợp giải trí quy mô lớn có khả năng giữ chân du khách lâu hơn để nâng tầm ngành du lịch.

Bà Phương Hoàng bày tỏ kỳ vọng TPHCM trở thành điểm đến có khả năng tạo lập những sản phẩm du lịch riêng biệt, dựa trên nền tảng kinh tế sẵn có; đặc biệt là hệ thống cảng biển, hạ tầng kết nối và các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn. Song song đó là năng lực tổ chức các sự kiện du lịch, hội nghị, triển lãm và khen thưởng mang tầm quốc tế.

Bà nói nhiều nghệ sĩ và chương trình biểu diễn quốc tế lựa chọn Singapore để tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Tương tự, nhiều quốc gia đang tận dụng các sự kiện thể thao toàn cầu như FIFA World Cup để thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia. Vì vậy, TPHCM có thể trở thành điểm đến của những sự kiện quy mô tương tự, trên cơ sở Cần Giờ đang được đầu tư và phát triển theo định hướng rõ ràng về du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng quốc tế.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế tại thành phố hiện vẫn còn khá ngắn, khoảng 2-3 ngày, nên hiệu quả khai thác du lịch chưa đạt kỳ vọng. Nếu các dự án quy mô lớn tại Cần Giờ được triển khai đồng bộ, TPHCM có cơ hội chuyển đổi vai trò từ điểm trung chuyển sang điểm đến thực sự - nơi du khách không chỉ đến rồi rời đi mà sẽ lưu trú, nghỉ dưỡng và chi tiêu dài ngày hơn.

Chủ tịch HoREA kỳ vọng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được triển khai trong tương lai, thời gian kết nối giữa trung tâm TPHCM và Cần Giờ sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng hình thành mô hình "sống ở biển - làm việc ở trung tâm".

Khu đô thị biển Cần Giờ về đêm lung linh ánh đèn (Ảnh: Trịnh Nguyễn, tháng 2/2026).

Cần cơ chế đột phá

Theo TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, để Cần Giờ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, cần hội đủ ba điều kiện mang tính bước ngoặt.

Trước hết là tư duy thực thi thần tốc. Ông cho rằng từ giai đoạn 2026 trở đi, Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó năng lực thực thi được đặt lên hàng đầu. Quy hoạch không thể chỉ dừng ở những định hướng trên giấy mà phải được triển khai với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Theo chuyên gia, khó có thể tiếp tục chấp nhận tình trạng các dự án hạ tầng kéo dài hàng chục năm. Thay vào đó, các công trình kết nối chiến lược cần được hoàn thiện và đưa vào vận hành trong khoảng 4-5 năm nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Với quyết tâm hiện nay của Chính phủ và TPHCM, ông tin rằng mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.

Điều kiện thứ hai là sự đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Ông Hiển nhấn mạnh hạ tầng kết nối không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn lực của chủ đầu tư dự án mà cần được liên kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng quốc gia và hạ tầng đô thị của thành phố.

Ông cho rằng điều quan trọng là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa khu vực công và khu vực tư nhằm hình thành mạng lưới giao thông thông suốt, bao gồm đường bộ, đường thủy và các tuyến kết nối chiến lược trong tương lai.

Điều kiện thứ ba là năng lực vận hành và thể chế đột phá. Theo TS Đinh Thế Hiển, một siêu đô thị không chỉ cần những công trình quy mô lớn hay kiến trúc biểu tượng mà còn đòi hỏi năng lực quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ tương xứng.

Để thu hút giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư toàn cầu đến sinh sống, làm việc và giải trí, cần nghiên cứu các cơ chế đặc thù mang tính thử nghiệm (sandbox), tương tự mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) mà nhiều quốc gia đang áp dụng.

Ông nhận định, nếu có thể thay đổi mạnh mẽ cách làm và tạo ra cơ chế đủ đột phá, Cần Giờ sẽ không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn có thể trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM, hình thành một nền kinh tế biển với diện mạo hoàn toàn khác biệt trong tương lai.