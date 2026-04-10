Siêu dự án Olympic: Hà Nội gấp rút gỡ vướng bồi thường đất

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 11 xã, phường và Tập đoàn Vingroup liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo đó, Hà Nội đánh giá Khu đô thị thể thao Olympic là dự án đầu tư lớn, quan trọng, đã được các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương và chính thức khởi công từ ngày 19/12/2025. Hiện nay, các địa phương liên quan đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng chính sách bồi thường về đất theo quy định. Điều này dẫn đến việc nhiều đơn vị phải xin ý kiến hướng dẫn, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Người dân thôn Dũng Tiến, xã Thanh Oai đến nhận tiền bồi thường đất (Ảnh: UBND xã Thanh Oai).

Trước thực tế này, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường liên quan, trong đó có cụ thể xã Chương Dương khẩn trương nghiên cứu và thực hiện công tác bồi thường đúng quy định. Việc áp dụng mức bồi thường bằng tiền đối với đất trong dự án theo hệ số K = 2 so với mức quy định.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của thành phố. Tiến độ giải phóng mặt bằng được đặt ra hoàn thành phân khu B trong tháng 4 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc áp dụng chính sách bồi thường, đồng thời chủ động báo cáo UBND TP Hà Nội đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, nhiều xã như Thanh Oai, Dân Hòa đã chi trả đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12/2025, quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng.

Khu đô thị có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.