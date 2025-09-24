Bí ẩn "sốt đất": Đổ xô mua bán nhưng địa phương chưa ghi nhận giao dịch nào

Những ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều thôn của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, đã trở lại cảnh bình yên vốn có. Trên các con đường và những khu đất từng được phân lô, người dân không còn bắt gặp cảnh xe cộ nối đuôi, môi giới đất nườm nượp đổ về như trước.

Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, xác nhận tình trạng "sốt" đất ở địa phương đã lắng xuống.

Thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu không còn cảnh đông người tụ tập mua bán bất động sản (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Một số môi giới đổ về làm nóng thị trường, kéo theo người dân tìm hiểu, mục đích chủ yếu là "lướt sóng". Thực tế, chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào đến chính quyền làm hồ sơ giao dịch", ông Hoành cho hay.

Công an xã Toàn Lưu cũng cho biết địa bàn không còn tình trạng tụ tập đông người mua bán, giao dịch bất động sản. Trước đó, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp các đơn vị triển khai giải pháp ổn định tình hình, tuần tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm.

Theo cơ quan công an, việc mua bán bất động sản là giao dịch dân sự, thuộc quyền của công dân nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật.

Xã Toàn Lưu xảy ra tình trạng ồ ạt phân lô, bán nền (Ảnh: Hoài Anh).

Như Dân trí đưa tin, từ ngày 13 đến 19/9, sau khi quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, 5 thôn tại địa phương này bất ngờ trở thành "điểm nóng" bất động sản. Dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ, ô tô đỗ kín, người dân và nhà đầu tư nườm nượp kéo về.

Một người dân thôn Nam Sơn cho biết, lô đất 160m2 cạnh nhà được bán đầu năm với giá 700 triệu đồng, chỉ sau vài lần sang nhượng, lô đất này đã "vọt" lên giá 1 tỷ đồng, rồi 1,2 tỷ đồng và tiếp tục được rao bán hơn 1,6 tỷ đồng.

Gần đó, một lô đất 200m2 nằm sâu trong ngõ nhỏ, xung quanh chỉ có rừng cây và đồng hoang, cũng được chào bán tới 2,2 tỷ đồng.

Không chỉ đất ở, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm, vốn bỏ hoang, nay được san lấp, làm đường để phân lô bán nền. Thậm chí, những khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt, đường nhỏ hẹp, ngõ cụt… cũng được rao bán rầm rộ.

Cảnh ô tô tấp nập, người nườm nượp đổ về xã Toàn Lưu trước đó (Ảnh: Hoài Anh).

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan, đề nghị tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

Cơ quan này cho rằng một số hội nhóm và cá nhân lợi dụng tâm lý đầu tư theo đám đông, thiếu hiểu biết của người dân để "tạo giá ảo", "thổi giá", làm nhiễu loạn thông tin thị trường và trục lợi.

Công an xã Toàn Lưu cũng cho biết địa phương này xuất hiện tình trạng "cò" mua đất của người dân rồi chia lô. Nhóm này tiếp tục lôi kéo người khác tham gia mua bán nhằm đẩy giá lên cao.

Công an xã khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch; không chạy theo tin đồn hay "cơn sốt ảo"; phải ký hợp đồng mua bán rõ ràng, công chứng hợp pháp.

Người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa môi giới để lừa đảo, đẩy giá.