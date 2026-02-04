Gỡ vướng dự án BT: Đề xuất tính lãi vay khi Nhà nước chậm giao đất

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa kiến nghị sửa đổi dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn đối với các dự án BT, yêu cầu làm rõ khái niệm lãi suất để tránh gây thiệt thòi kép cho nhà đầu tư khi Nhà nước chậm bàn giao đất.

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, HoREA đề nghị thay cụm từ "mức lãi suất trung bình" bằng "mức lãi suất cho vay trung bình" tại khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị quyết. Điều này nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ xây dựng hạ tầng nhưng chưa được thanh toán quỹ đất đối ứng, đỡ bị thiệt thòi.

HoREA đề xuất phương án gỡ vướng cho dự án BT (Ảnh: Nam Anh).

Lý giải về đề xuất này, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho biết quy định hiện tại chưa rõ ràng, dễ dẫn đến cách hiểu là áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Thực tế ghi nhận tại thời điểm tháng 1, lãi suất tiền gửi tại nhóm ngân hàng Big4 (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank) chỉ dao động từ 0,2-5,3%/năm, trong khi lãi suất cho vay thực tế lên tới 5-10,5%/năm.

Nếu áp dụng mức lãi suất thấp như tiền gửi, nhà đầu tư sẽ bị thiệt thòi nặng nề vì thực tế họ đang phải gánh chi phí lãi vay rất cao để duy trì dự án trong thời gian chờ đợi bàn giao đất, ông Châu nhấn mạnh.

Doanh nghiệp cần đất, không cần lãi là điều HoREA nhấn mạnh. Mục tiêu cao nhất của nhà đầu tư BT là nhận quỹ đất để triển khai dự án đối ứng, tạo giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho xã hội. Việc nhận tiền lãi chỉ là giải pháp tình thế khi Nhà nước chậm trễ. Mức bồi hoàn phải tương xứng với chi phí vốn mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong suốt giai đoạn từ khi bàn giao công trình đến khi nhận được quyết định giao đất chính thức.

Hiệp hội đề xuất quy định nhà đầu tư được hưởng thêm một khoản tiền tương ứng với mức lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại. Thời gian được hưởng tính từ thời điểm nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình dự án BT đến thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hiệp hội cũng kiến nghị bổ sung quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT là thời điểm nhà đầu tư bàn giao công trình dự án BT đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

Việc xác định thời điểm là quan trọng, nhằm đảm bảo công bằng với Nhà nước và nhà đầu tư dự án BT, đặc biệt nhà đầu tư vì cần đảm bảo “nguyên tắc ngang giá, xác định tại cùng một thời điểm”.