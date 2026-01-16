Kiến nghị doanh nghiệp được bán nhà "trên giấy" dù đã thế chấp ngân hàng

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa gửi kiến nghị góp ý, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Liên quan đến việc chủ đầu tư các dự án nhà ở đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, hiệp hội kiến nghị bổ sung quy định cho phép chủ đầu tư đã thế chấp vẫn được huy động vốn, bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

HoREA có đề xuất mới liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đề xuất cụ thể như sau: Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai chưa được giải chấp thì phải được người mua, người thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp bằng văn bản và được ghi rõ trong văn bản thông báo về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bên nhận thế chấp có quyền kiểm soát việc sử dụng dòng tiền của chủ đầu tư có được từ việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đúng mục đích để thanh toán khoản nợ vay và thực hiện giải chấp theo quy định pháp luật về tín dụng.

Theo HoREA, đề xuất này nhằm bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật. Cụ thể, Luật Nhà ở 2023 đã quy định trường hợp nhà ở đang thế chấp vẫn được bán, cho thuê mua nếu được người mua, người thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp.

Tương tự, Bộ luật Dân sự 2015 cũng cho phép bên thế chấp được bán, trao đổi, tặng cho tài sản đang thế chấp (không phải hàng hóa luân chuyển) khi có sự đồng ý của bên nhận thế chấp hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài các lý do trên, Hiệp hội cho rằng Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã quy định rõ: Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, doanh nghiệp phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin liên quan, trong đó có các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và tình trạng thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản.

Trên thực tế, nhiều dự án công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm các loại hình lưu trú như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch (condotel) và văn phòng lưu trú (officetel), đã được chủ đầu tư thế chấp để vay vốn trước khi bán, cho thuê mua hoặc huy động vốn. Việc này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan nếu không có quy định pháp lý cụ thể.

Hiệp hội nhận thấy cần thiết bổ sung quy định rõ trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nhằm bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua, chủ đầu tư và tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư phải thế chấp dự án tại các ngân hàng thương mại để có nguồn vốn đầu tư xây dựng. Tại thời điểm dự án đủ điều kiện được bán hoặc cho thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai, chủ đầu tư thường chưa có nguồn thu để thực hiện giải chấp.

Vì vậy, việc cho phép chủ đầu tư được huy động vốn, bán, cho thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo cơ chế kiểm soát phù hợp là cần thiết và phù hợp với thực tiễn triển khai dự án.