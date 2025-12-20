Giải pháp tài chính bền vững từ bộ ba quốc tế Phú Mỹ Hưng - Nomura - Standard Chartered

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh khi người mua nhà ở thực ngày càng đặt ra những tiêu chí khắt khe hơn.

Với họ, giá bán không còn là yếu tố quyết định duy nhất, thay vào đó là bài toán tổng hòa giữa pháp lý, tiến độ, chất lượng dự án và khả năng kiểm soát dòng tiền trong dài hạn, khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà trong nước đang có xu hướng biến động trở lại.

Sáng ngày 20/12, khoảng gần 200 khách đến tham dự sự kiện “Khai mở tiềm năng - Đầu tư bền vững” diễn ra tại Sales Gallery Hồng Hạc City, Bắc Ninh (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

“Lá chắn” tài chính từ ngân hàng quốc tế trong chu kỳ lãi suất biến động

Một trong những rào cản lớn nhất với người mua nhà ở thực hiện nay là rủi ro lãi suất. Sau giai đoạn duy trì ở mức thấp, lãi vay mua bất động sản đã có xu hướng nhích lên, khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà e ngại bởi thời gian vay thường lên đến 20-25 năm.

Hồng Hạc City được định vị là khu đô thị “all-in-one” với đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Cụ thể, khách hàng được ân hạn nợ gốc và hưởng lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà (dự kiến vào tháng 6/2027). Sau nhận nhà, trong vòng 12 tháng tiếp theo, chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ 3%/năm lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 75% giá trị hợp đồng mua bán (không bao gồm Kinh phí bảo trì).

Nhờ đó, người mua chỉ phải thanh toán phần lãi suất còn lại sau khi đã trừ đi mức hỗ trợ này. Đây được xem là khoảng “đệm” quan trọng giúp người mua ổn định cuộc sống, cân bằng dòng tiền.

Uy tín chủ đầu tư, pháp lý sản phẩm vững chắc - 100% đã có sổ hồng cùng với tiềm năng gia tăng giá trị của dự án là yếu tố khiến ngân hàng đồng hành cùng chương trình cho vay ưu đãi tại Hồng Hạc City (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Song song với đó, Standard Chartered đưa ra các gói lãi suất cố định trong 2 năm hoặc 3 năm đầu. Với gói cố định 2 năm, khách hàng chỉ phải trả lãi 6,9% trong năm đầu và 7,3% trong năm thứ hai.

Với gói cố định 3 năm, lãi suất lần lượt là 6,9% trong năm thứ nhất, 7,3% trong năm thứ hai và 7,4% trong năm thứ ba. Thời gian áp dụng cố định lãi suất tính từ thời điểm giải ngân đợt đầu tiên.

Khi kết hợp với chính sách hỗ trợ 3% từ chủ đầu tư, trong 12 tháng kể từ khi bàn giao nhà, lãi suất thực tế người mua phải trả chỉ ở mức 4,3% và 4,4%.

Trong bối cảnh lãi suất thả nổi tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc biết trước chi phí vốn trong những năm đầu được xem là yếu tố then chốt giúp người mua nhà ở thực yên tâm hoạch định kế hoạch tài chính. Đây cũng là lợi thế rõ rệt cho người mua nhà tại Hồng Hạc City nếu so sánh với nhiều dự án chỉ đưa ra ưu đãi ngắn hạn, nhưng để ngỏ rủi ro lãi suất trong giai đoạn sau.

Sự tham gia của Standard Chartered trong giai đoạn này mang tới cho khách hàng lựa chọn thiết thực về giải pháp tài chính khi vay mua bất động sản tại Hồng Hạc City (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Bộ ba Phú Mỹ Hưng - Nomura - Standard Chartered: Bảo chứng cho pháp lý và giá trị dự án

Hợp tác đặc biệt của 3 tên tuổi quốc tế là Phú Mỹ Hưng - Nomura - Standard Chartered mang tới lợi thế chưa từng có cho một dự án vùng ven của Hà Nội. Đó là sự cộng hưởng tạo nên “kiềng ba chân” vững chắc: chủ đầu tư uy tín - đối tác phát triển giàu kinh nghiệm - ngân hàng toàn cầu.

Phú Mỹ Hưng, với hơn 32 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị kiểu mẫu, đã khẳng định tên tuổi qua những dự án có quy hoạch bài bản, tiến độ ổn định và khả năng vận hành bền vững. Trong khi đó, Nomura Real Estate Vietnam - một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản - mang đến chuẩn mực quốc tế về phát triển đô thị, quản lý dự án và chất lượng xây dựng.

Đại diện Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam trong nghi thức công bố đồng chủ đầu tư Hồng Hạc City (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Việc một ngân hàng quốc tế như Standard Chartered đồng hành từ sớm với dự án của liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura cho thấy niềm tin của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới đối với dự án.

Để triển khai các gói tín dụng dài hạn, ngân hàng phải đánh giá kỹ lưỡng pháp lý, năng lực chủ đầu tư, tiến độ và khả năng thanh khoản của dự án. Do đó, sự tham gia của Standard Chartered được nhìn nhận như một dấu xác nhận về mức độ an toàn và tính bền vững của Hồng Hạc City.

Về pháp lý, Hồng Hạc City sở hữu một lợi thế hiếm có trên thị trường khi 100% sản phẩm đang mở bán đã hoàn thiện thủ tục sổ hồng từng căn. Nhờ đó, người mua nhà không chỉ an tâm về quyền sở hữu, mà còn chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính, chuyển nhượng hoặc tích lũy tài sản trong dài hạn.

Nhiều cụm tiểu cảnh trang trí sinh động và ý nghĩa tại Hồng Hạc City trở thành điểm check-in (chụp ảnh) mới cho cư dân khu vực và vùng lân cận ở phía Đông Bắc Hà Nội (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Tại sự kiện “Khai mở tiềm năng - Đầu tư bền vững” diễn ra sáng 20/12, ngoài thông tin về các phương án vay vốn của Standard Chartered, chủ đầu tư cũng đã hé lộ những hình ảnh thiết kế mới nhất của các công trình tiện ích trọng điểm như trường học, trung tâm y tế và giới thiệu Phố Xuân Hồng Hạc City rực rỡ sắc màu với nhiều cụm tiểu cảnh Hồng Hạc Thịnh vượng, bộ số 2026, hay Phi mã tiến vinh…