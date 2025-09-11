Giá trị vượt trội của Isla Bella - Phân khu cao cấp tại “trái tim” Vinhomes Royal Island

Chọn Isla Bella - chọn sống sang, sống khỏe

Trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam, ngày càng nhiều dự án được triển khai theo mô hình lặp lại: mật độ xây dựng cao, không gian thiên nhiên giới hạn, phần lớn view (tầm nhìn) biển chỉ dừng ở mức nhìn thấy nước từ xa.

Trong bối cảnh đó, Isla Bella - phân khu mới nhất tại Vinhomes Royal Island - chọn một lối đi riêng. Phân khu có mật độ xây dựng chỉ 14,2%, với 218 căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 180m2 đến 481m2, phần còn lại được ưu tiên cho thiên nhiên, công viên chủ đề và hệ thống mặt nước.

Isla Bella nổi bật với mật độ xây dựng chỉ 14,2% và mặt nước bao quanh toàn khu (Ảnh: CĐT).

Con số này không đơn thuần là dữ liệu quy hoạch. Nó phản ánh một chiến lược có chủ đích từ chủ đầu tư: bỏ qua lợi nhuận ngắn hạn để theo đuổi giá trị dài hạn về chất sống. Isla Bella chọn cách gia tăng giá trị thật, bắt đầu từ không gian. Tại đây, giới thượng lưu tìm thấy điều mà các đô thị hiện đại đang đánh mất, đó là không khí trong lành, sự tĩnh tại và khả năng tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên thuần khiết.

Hơn thế, điều khiến Isla Bella trở nên khó sao chép là đặc quyền sở hữu biển mặn ngay sau thềm nhà. Với mô hình “đảo trong đảo”, toàn bộ các căn biệt thự tại đây đều là beachfront villa, kết nối trực tiếp với mặt nước, không qua bất kỳ rào chắn nào. Đây không còn là giấc mơ, mà là trải nghiệm có thật: bước chân trần trên bãi cát riêng, nghe tiếng sóng vỗ sau hiên nhà, và tổ chức những buổi tiệc dưới ánh hoàng hôn. Đó là cách sống mà trước đây chỉ tìm thấy tại các resort 5 sao ở Địa Trung Hải hoặc Maldives.

Isla Bella mang đậm phong cách sống resort 5 sao ở Địa Trung Hải và Maldives (Ảnh: CĐT).

Isla Bella: Kiến trúc Địa Trung Hải - “Ngôn ngữ” định vị dòng sản phẩm thượng lưu

Người Ý có một triết lý sống rõ ràng: nếu đã làm, hãy làm đẹp nhất. Triết lý ấy lan tỏa trong từng sản phẩm thiết kế Ý - từ Ferrari, Valentino, đến Gucci hay Dolce & Gabbana - tất cả đều mang vẻ đẹp mãnh liệt và tinh tế.

Kiến trúc cũng vậy. Isola Bella - hòn đảo ở miền Bắc nước Ý - chính là biểu tượng sống động cho chất sống quý tộc Địa Trung Hải: lãng mạn, tự do và đầy mê hoặc.

Isla Bella tại Vinhomes Royal Island đã tái hiện trọn vẹn tinh thần đó. Những dãy biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải chuẩn mực, với mái ngói đỏ tươi, ban công thoáng đãng, khung cửa vòm duyên dáng và lối quy hoạch mở khoáng đạt - mang đến một không gian sống, nghỉ dưỡng tự do, gần gũi thiên nhiên nhưng không kém phần sang trọng

Kiến trúc Địa Trung Hải Isla Bella định vị dòng sản phẩm thượng lưu (Ảnh: CĐT).

Isla Bella: Lựa chọn của tầm nhìn đầu tư dài hạn

Không dừng lại ở trải nghiệm sống khác biệt, Isla Bella còn hấp dẫn bởi tiềm năng đầu tư có tính khan hiếm hữu hạn. Trong số các kênh đầu tư hiện nay, rất hiếm sản phẩm có thể cùng lúc đáp ứng ba yếu tố: sở hữu lâu dài, sinh lời ổn định và tăng giá theo thời gian. Isla Bella hội tụ 3 yếu tố này.

Trong đó, giá trị sở hữu lâu dài là lợi thế không nhỏ của Isla Bella khi phần lớn các dự án nghỉ dưỡng khác thường giới hạn ở khung pháp lý 50 năm. Nhờ đó, nắm giữ dòng sản phẩm tại Isla Bella, khách hàng không chỉ đầu tư cho hiện tại, mà còn có thể chuyển giao tài sản này như “của để dành - tài sản truyền đời” cho các thế hệ sau.

Isla Bella hấp dẫn bởi tiềm năng đầu tư có tính hữu hạn, sở hữu tiện ích sống nổi trội (Ảnh: CĐT).

Ngoài ra, Isla Bella cũng thừa hưởng tiềm năng tăng giá bền vững nhờ vị trí trung tâm của Vinhomes Royal Island. Phân khu được bao quanh bởi hàng loạt tiện ích cao cấp. Trong năm 2025, đô thị đảo nghỉ dưỡng đón nhận thêm hàng loạt cú hích tăng trưởng giá trị. Đó là sự hiện diện của các tiện ích mới, gồm bến du thuyền cao cấp, VinWonders & Safari, Vincom Mega Mall...

Ngày 15/7, cầu Hoàng Gia thông xe, xác lập vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm” của Vinhomes Royal Island. Ngày 15/8, thành phố mới Hải Phòng sau khi sáp nhập Hải Dương, đi vào hoạt động với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Thủy Nguyên. Vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch hiện đại tạo ra hiệu ứng cộng hưởng giúp tăng lượng du khách, nâng cao tiềm năng khai thác dịch vụ lưu trú - thương mại, đồng thời hứa hẹn đẩy mạnh đà tăng giá bất động sản (BĐS) tại Isla Bella.

Kiến trúc cảnh quan và số lượng hữu hạn của Isla Bella (Ảnh: CĐT).

Isla Bella - với biển mặn ngay sau nhà, quy hoạch “đảo trong đảo”, pháp lý sở hữu lâu dài và vị trí kế cận các tiện ích biểu tượng - là một trong những sản phẩm nghỉ dưỡng hiếm hoi tại Việt Nam đạt đến chuẩn mực toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm sản phẩm đầu tư chất lượng cao và minh bạch về pháp lý, Isla Bella hứa hẹn là “điểm rơi” hấp dẫn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Theo tiến độ của chủ đầu tư, Isla Bella hiện tại đã hoàn thiện 95% các dãy và đồng loạt đã lên tầng 4, đang hoàn thiện cụm công viên cây xanh, bể bơi và cảnh quan nội khu, dự kiến bàn giao vào tháng 11/2025.

Tiến độ xây dựng Isla Bella hiện tại (Ảnh: CĐT).

Hiện tại chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng ưu việt tháng 9. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ gói vay lên tới 70% giá trị, ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng, chiết khấu 5% đóng theo tiến độ. Chỉ duy nhất trong tháng 9 (1-30/9), những khách hàng đặt mua sản phẩm tại Isla Bella sẽ nhận ngay ưu đãi quà tặng 370 triệu đồng và 1 chiếc xe VF5 tương đương với 2% giá trị nhà.

Thông tin chi tiết về quỹ căn, giá bán và chính sách Isla Bella, liên hệ hotline 096 700 6666 hoặc xem tại https://vinhomesvuyenhaiphong.com/phan-khu-dao-thien-duong