Tổ hợp tiện ích nâng tầm chuẩn sống tại biệt thự Legacy Hill Resort & Villas

Từ đó, nâng tầm trải nghiệm sống, tạo đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản tại khu đô thị.

Tổ hợp tiện ích toàn diện, điểm cộng khác biệt của Legacy Hill Resort & Villas

Tọa lạc tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển qua cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Legacy Hill Resort & Villas trải rộng trên hơn 60ha với 9 ngọn đồi, 10 dòng suối. Trong quần thể sinh thái giàu sinh khí này, tập đoàn An Thịnh, chủ đầu tư dự án đã quy hoạch hơn 70 hạng mục tiện ích, được phân bổ hợp lý đan xen các khu biệt thự phục vụ toàn diện nhu cầu của cư dân và du khách.

Hồ cá Koi độc đáo giữa lòng đô thị Legacy Hill Resort & Villas (Ảnh: CĐT).

Tâm điểm là tổ hợp bể bơi nhiều tầng Eden Grand Pool với dung tích 1.500m³, tích hợp hồ Jacuzzi, Pool Bar và sân sự kiện ngoài trời sức chứa tới 500 khách. Đây là không gian vận động, rèn luyện thể chất và thư giãn mỗi ngày dành cho cư dân Legacy Hill Resort & Villas, đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động cộng đồng ngay nội khu.

Với du khách, Eden Grand Pool mang đến trải nghiệm bơi hồ giữa cảnh quan xanh mát, thưởng thức đồ uống tại pool bar và tham gia các sự kiện giải trí, giúp kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn.

Khác với nhiều dự án ven đô, Legacy Hill còn chú trọng vào chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho cư dân và du khách với Kazuo Onsen & Spa, Detox Center, Zen Garden và Yoga Garden. Những tiện ích này đều được vận hành theo mô hình trị liệu tự nhiên, tận dụng khí hậu trong lành của vùng đồi núi để mang lại hiệu quả phục hồi thể lực, thanh lọc cơ thể, giảm căng thẳng và duy trì cân bằng tinh thần lâu dài cho cư dân.

Các liệu trình onsen, spa kết hợp thiền và yoga trong không gian Zen Garden tạo nên điểm nhấn khác biệt, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và trở thành yếu tố níu chân, khuyến khích du khách quay lại Legacy Hill nhiều lần.

Khu vực onsen thư giãn với thiết kế suối khoáng nóng trong nhà tại Legacy Hill Resort & Villas (Ảnh: CĐT).

Sau những giây phút thư giãn, hệ thống tiện ích giải trí tại Legacy Hill Resort & Villas tiếp tục mang đến sự gắn kết đa thế hệ. Khu công viên Tropic Park rộng 3,5ha quy tụ vườn thú mini, đồi trượt cỏ, chèo thuyền kayak, khu bắn cung và khu vui chơi trẻ em là điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho gia đình, nơi trẻ em được khám phá thiên nhiên, còn người lớn tận hưởng các hoạt động thể thao ngoài trời. Với du khách, Tropic Park đem đến trải nghiệm đa dạng ngay tại nội khu, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hút của dự án.

Bổ sung vào chuỗi tiện ích là đường dạo bộ, sân thể thao ngoài trời và chuỗi nhà hàng Âu - Á, vừa khuyến khích cư dân duy trì lối sống năng động, vừa tạo môi trường giao lưu cộng đồng. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực trong khung cảnh đồi núi nguyên sơ, tận hưởng không gian thanh mát.

Đòn bẩy cho sức bật tăng trưởng, nâng tầm giá trị sống và đầu tư

Các tiện ích tại Legacy Hill Resort & Villas không chỉ phục vụ cư dân mà còn có sức hút đặc biệt với du khách, biến nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng đa dạng trải nghiệm, phù hợp cho cả kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn dài ngày.

Tổ hợp hồ bơi nhiều tầng Eden Grand Pool tại Legacy Hill Resort & Villas, tích hợp pool bar và không gian sự kiện, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Điều này giúp tăng khả năng giữ chân khách lưu trú, khi du khách không cần rời khuôn viên vẫn có thể tận hưởng trọn gói các hoạt động từ thư giãn, giải trí tới chăm sóc sức khỏe. Việc có “tất cả trong một” không chỉ khiến khách quay lại nhiều lần mà còn giúp Legacy Hill Resort & Villas duy trì công suất khai thác ổn định quanh năm.

Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với khả năng khai thác cho thuê cao, nguồn thu ổn định và giá trị tài sản có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Một sản phẩm bất động sản sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh, vận hành chuyên nghiệp và không gian sinh thái hài hòa sẽ luôn được thị trường đánh giá cao, ngay cả trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Legacy Hill Resort & Villas không chỉ là khu biệt thự ven đô, mà còn khẳng định vai trò là hệ sinh thái sống khép kín, nơi cư dân và du khách tận hưởng trọn vẹn giá trị nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế. Đây chính là yếu tố tạo nên sức hút dài hạn và bảo chứng cho giá trị bền vững của dự án.

