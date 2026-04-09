Bộ Xây dựng thừa nhận giá nhà vẫn cao

Tại họp báo quý I của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 9/4, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết thị trường bất động sản trong những tháng đầu năm có nhiều tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt ở nguồn cung dự án.

Nguồn cung cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các phân khúc

Trong quý I, cả nước có 51 dự án bất động sản được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 628.070 tỷ đồng. Trong đó, các dự án nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn với 39 dự án, tổng vốn hơn 603.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 4 dự án hạ tầng đất nền và 8 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng được phê duyệt.

Ở giai đoạn triển khai, có 1.195 dự án đang xây dựng với quy mô hơn 564.000 căn, lô nền. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm phần lớn với 825 dự án, tương đương hơn 456.000 căn. Các dự án đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng cũng tiếp tục được triển khai nhưng quy mô còn hạn chế.

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Đáng chú ý, số lượng dự án hoàn thành trong quý đạt 42 dự án với gần 7.900 sản phẩm, trong đó chủ yếu là nhà ở thương mại. So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án hoàn thành tăng mạnh, cho thấy nguồn cung đang dần được cải thiện sau giai đoạn trầm lắng.

Ngoài ra, có 74 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với hơn 34.000 căn. Điều này góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường, đặc biệt ở phân khúc nhà ở thương mại.

Đối với nhà ở xã hội, lũy kế cả nước hiện có 737 dự án đang triển khai với quy mô hơn 701.000 căn, đạt khoảng 70,1% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, riêng trong quý I, tiến độ triển khai còn chậm khi số dự án hoàn thành và khởi công mới chỉ đạt khoảng 0,18% so với chỉ tiêu năm.

Giao dịch giảm, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao

Về diễn biến giao dịch, thị trường bất động sản trong quý I ghi nhận khoảng 115.650 giao dịch thành công, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm 2025. Trong đó, phân khúc căn hộ và nhà ở riêng lẻ có hơn 25.600 giao dịch, còn đất nền chiếm phần lớn với gần 90.000 giao dịch.

Lượng giao dịch giảm cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chưa thực sự phục hồi mạnh mẽ trên diện rộng.

Dù vậy, mặt bằng giá bất động sản nhìn chung không giảm. Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. Một số địa phương ghi nhận mức tăng nhẹ so với quý trước, như Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa tăng khoảng 2%, trong khi Đà Nẵng và Đồng Nai tăng trên 1%.

Nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội tăng nhưng giá nhà vẫn chưa hạ nhiệt (Ảnh: Tâm Nguyên).

Bộ Xây dựng nhận định trong thời gian tới, thị trường tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực. Nhu cầu được dự báo tập trung vào nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ.

Cùng với đó, thị trường sẽ từng bước ổn định hơn khi các quy định pháp lý mới được triển khai đồng bộ. Hoạt động môi giới bất động sản dự kiến đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn, trong khi các hành vi đầu cơ, thổi giá tiếp tục được kiểm soát.

Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường minh bạch hơn. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm ổn định thị trường và tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu ở thực tiếp cận nhà ở.