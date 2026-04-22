Lý do khó cấp sổ đỏ cho chung cư tại Hà Nội

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong giai đoạn 2011-2022, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, như ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hóa quy định pháp luật; công tác quy hoạch từng bước hoàn thiện với khối lượng lớn đồ án được phê duyệt; hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường.

Từ đó, làm tăng thu ngân sách, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, TTCP cho biết các chuyển biến chưa đồng đều, một số lĩnh vực vẫn tồn tại kéo dài, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Một khu chung cư ở Hà Nội sau hơn 10 năm vẫn không được cấp sổ đỏ (Ảnh: Văn Hưng).

Cụ thể, việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp, xử lý đất đai sau cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm và thiếu đồng bộ. Hà Nội chưa xây dựng kế hoạch tổng thể, chưa rà soát đầy đủ phương án sử dụng đất, dẫn đến nguy cơ thất thoát, sử dụng đất chưa hiệu quả.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, UBND TP Hà Nội đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, nhưng nội dung còn chưa rõ ràng, trùng lặp, một số điểm chưa phù hợp với quy định pháp luật. Các văn bản này hiện đã hết hiệu lực sau khi thành phố ban hành Quyết định số 61/2024 ngày 27/9/2024.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án khu đô thị, nhà ở đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong quá trình triển khai, dẫn đến vướng mắc khi thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Một số đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và UBND các quận, huyện (cũ) gồm Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Phúc Thọ trong quá trình cấp giấy chứng nhận còn có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 5 dự án khi các vi phạm của chủ đầu tư chưa được xử lý dứt điểm, như chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, vi phạm trật tự xây dựng chưa được khắc phục.

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, nhà ở.

Đồng thời, cần có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, bảo đảm quyền lợi của người dân và hạn chế phát sinh khiếu kiện.

UBND TP Hà Nội cũng được yêu cầu rà soát việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án chưa đúng quy định, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư liên quan đến trật tự xây dựng, quy hoạch và thủ tục pháp lý về đất đai.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thất thoát ngân sách nhà nước thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.