Giá căn hộ quanh TPHCM tăng mạnh sau giai đoạn sáp nhập

Giá căn hộ tăng mạnh

Thị trường căn hộ khu vực quanh TPHCM thời gian qua cho thấy xu hướng tăng giá rõ rệt ngay trong nội bộ từng dự án. Theo ghi nhận, giá bán sơ cấp ở các giai đoạn sau thường cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu, khi dự án bắt đầu mở bán.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại khu vực Long An cũ (nay là Tây Ninh), dự án cao tầng Destino Centro do Công ty Bất động sản Seaholdings làm chủ đầu tư có giá bán cách đây 2 năm ở các tòa nhà đầu tiên khoảng 22-26 triệu đồng/m2, nay giai đoạn cuối lên 30-35 triệu đồng/m2. Các căn hộ từ vùng giá 1-1,4 tỷ đồng tăng lên hơn 2 tỷ đồng/căn.

Tương tự, dòng căn hộ EHome thuộc khu đô thị Southgate (Waterpoint) của chủ đầu tư Nam Long có giá giai đoạn đầu khoảng 20 triệu đồng/m2, sau đó tăng lên 25-28 triệu đồng/m2 ở các giai đoạn tiếp theo.

Quanh khu vực Bình Dương cũ (nay là TPHCM), dự án The Gió Riverside của chủ đầu tư An Gia mở bán đợt đầu vào năm 2025 với giá khoảng 40 triệu đồng/m2. Sau đó, giá mở bán các tòa tháp tiếp theo thấp nhất 47 triệu đồng/m2 (chưa VAT).

Không chỉ vậy, một số chủ đầu tư cũng có kế hoạch tăng giá sản phẩm ở các giai đoạn tiếp theo, do nhiều nguyên nhân liên quan chi phí đầu vào. Dự án Picity Sky Park của Pi Group đang có mức giá khoảng 49 triệu đồng/m2. Với các sản phẩm còn lại trong giỏ hàng, chủ đầu tư cho biết dự kiến tăng giá 5% lên khoảng 52 triệu đồng/m2. Thậm chí trong một phân khu thuộc dự án này, mức giá có thể tăng lên 54-55 triệu đồng/m2 sau khi khởi công và có thông tin quy hoạch tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ chạy ngang qua dự án.

Báo cáo từ một số đơn vị nghiên cứu ghi nhận mức tăng giá căn hộ trung bình tại Bình Dương, Long An cũ trong những tháng cuối năm 2025 tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Sau giai đoạn điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị, thị trường căn hộ phía Nam ghi nhận nhiều chuyển động mạnh mẽ về giá. Xu hướng tăng giá theo từng giai đoạn của dự án sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, đặc biệt ở các khu vực có hạ tầng kết nối tốt với TPHCM. Tuy nhiên, biên độ tăng có thể phụ thuộc vào tiến độ phát triển hạ tầng, nguồn cung mới cũng như sức mua của thị trường.

Nút giao Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Trung Lương vào tháng 10/2025 (Ảnh: An Huy).

Hạ tầng và mở rộng đô thị tạo động lực tăng giá

CBRE Việt Nam ghi nhận trong năm qua, cùng với sự cải thiện nguồn cung tại TPHCM, thị trường nhà ở khu vực phía Nam cũng ghi nhận nhiều lựa chọn mới cho người mua. Tổng nguồn cung gia tăng gấp đôi so với giai đoạn 2023–2024, vượt 39.000 căn, mà trọng tâm thị trường căn hộ thuộc về Bình Dương và Long An cũ.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cho biết thị trường nhà ở phía Nam đang có sự phân hóa rõ rệt về loại hình sản phẩm và mặt bằng giá. Trong đó, TPHCM tiếp tục là trung tâm của phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương cũ chiếm gần 80% nguồn cung căn hộ trung cấp trong năm 2025. Các địa phương giáp ranh như Long An và Đồng Nai cũ, với mặt bằng giá chỉ bằng khoảng 50% so với TPHCM, đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng thiết lập mặt bằng giá mới trên thị trường.

Theo dự báo của CBRE, thị trường nhà ở phía Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay nhờ nhiều dự án hạ tầng quan trọng đi vào vận hành, cùng nhu cầu ổn định đối với nhà ở chất lượng cao. Dự kiến trong năm tới, khu vực này sẽ có hơn 50.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới, trong đó căn hộ chiếm khoảng 65%.

Giá bán được dự báo sẽ phân hóa mạnh theo vị trí, đặc biệt giữa khu vực lõi TPHCM và các tỉnh lân cận. Điều này giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn ở các mức giá khác nhau, đồng thời khiến thị trường cạnh tranh hơn và thời gian ra quyết định mua nhà có thể kéo dài hơn. Trong bối cảnh đó, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chuyển từ chiến lược “lướt sóng” sang “đầu tư giá trị”, tập trung vào những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng chiến lược.

Đồng quan điểm, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc Cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định các thị trường vệ tinh của TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển bài bản và có cấu trúc hơn. Theo bà, quy hoạch đô thị và tiến độ triển khai hạ tầng sẽ là yếu tố quyết định giá trị dài hạn của bất động sản.

Khi TPHCM thúc đẩy chiến lược phát triển đô thị đa cực, các khu vực lân cận đang hưởng lợi từ sự cải thiện kết nối vùng và định hướng quy hoạch tổng thể rõ ràng hơn. Trong thời gian tới, những dự án nằm dọc các trục giao thông trọng điểm, phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp và có quy hoạch sử dụng đất minh bạch sẽ có lợi thế thu hút nhu cầu bền vững, đồng thời góp phần vào quá trình mở rộng đô thị cân bằng của toàn vùng, bà Ngọc cho biết.