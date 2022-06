Four Home Group thắng lớn tại "Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2022"

Theo đó, Four Home Group nhận được 3 giải thưởng tại các hạng mục quan trọng của Gala vinh danh nghề môi giới bất động sản Việt Nam 2022. Đó là Top 10 sàn giao dịch xuất sắc nhất Việt Nam; Top 10 nhân vật truyền cảm hứng Bất động sản Việt Nam cho ông Phạm Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Four Home Group; Top 10 nhà môi giới Bất động sản cao cấp Việt Nam cho ông Lê Đức Thoại và bà Nguyễn Thị Mến.

Gala vinh danh nghề môi giới bất động sản Việt Nam 2022 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam. Năm nay, chương trình được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí.

Trước đó, Four Home Group từng nhận giải thưởng Sàn giao dịch tiêu biểu miền Bắc năm 2019, năm 2020. Năm nay, với sự lớn mạnh về quy mô và chất lượng, Four Home được vinh danh tại hạng mục Top 10 sàn giao dịch xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021. Giải thưởng này một lần nữa phản ánh rõ vị thế của Four Home - doanh nghiệp luôn tiên phong, nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm chất lượng.

Ngoài giải thưởng cho doanh nghiệp xuất sắc, ông Phạm Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Four Home Group vào Top 10 nhân vật truyền cảm hứng bất động sản Việt Nam năm 2021. Hành trình từ một nhân viên công ty xuất nhập khẩu đến khi xây dựng chuỗi hệ sinh thái bất động sản toàn diện của ông chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho những người trẻ đang theo đuổi con đường bất động sản.

Với giải thưởng cho nhà môi giới, ông Lê Đức Thoại và bà Nguyễn Thị Mến của Four Home Group cũng nằm trong Top 10 nhà môi giới bất động sản cao cấp Việt Nam năm 2021. Đây là danh hiệu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt quá trình làm nghề.

Năm 2021, thị trường bất động sản có nhiều gam trầm. Trước sóng gió, Four Home Group vẫn nổi lên như điểm sáng, là địa chỉ tin cậy cho khách hàng và nhà đầu tư. Các chi nhánh của công ty như: Four Home Hội Sở, Four Home Plus, Four Home Móng Cái, Four Home Hà Nội, Four Home Holdings, Four Home Hải Phòng, Four Home Thanh Hóa, AMV… đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự, làm nóng thị trường và đem về doanh số ấn tượng.

Kiên trì mục tiêu hướng tới những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản hạng sang, Four Home cũng được Sun Property vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng:

- Top 3 Đại lý dẫn đầu toàn quốc năm 2021.

- Đại lý bứt phá năm 2021 - vùng Thủ đô.

- Đại lý xuất sắc năm 2021 - vùng Đông Bắc.

Nhận cùng lúc 3 giải thưởng lớn, đại diện Four Home Group - ông Phạm Trung Hiếu chia sẻ: "Giải thưởng của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam là phần thưởng, niềm tự hào cũng là động lực để cán bộ nhân viên Four Home cố gắng hơn nữa nhằm góp phần giúp thị trường bất động sản Việt Nam thêm minh bạch và phát triển".

Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home

Email: info@fourhome.vn

Website: https://fourhome.vn/

Hotline: 0899160968

1. Trụ sở chính: Số 1 Bến Đoan, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2. Four Home Plus: Lô 33-34, KĐT MKL, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Four Home Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội .

4. Four Home Hải Phòng: tầng 10-11, EIC Buiding, số 10B Lê Hồng Phong, Hải Phòng.

5. Four Home Móng Cái: Ô 9-10, lô LK4 KĐT GreenPark, Phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

6. Four Home Thanh Hóa: Số 62 phố Đức Phúc, Phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa.

7. Four Home Holdings: Số 88-90 Bùi Khắc Nhất, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

8. AMV: Ô 29 lô SH1A, khu đô thị cao cấp Bến Đoan, Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

9. Four Home Phú Quốc: Số 280 Nguyễn Văn Cừ, phố 8, Phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

10. Four Home Đà Nẵng: Nguyễn Phước Lan, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.