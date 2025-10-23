Ecopark ra mắt căn hộ trung tầng Swanlake Residences tại Nghệ An

Dự án còn sở hữu hệ tiện ích theo tiêu chuẩn resort và các thiết kế khác biệt như duplex, sky villa, penthouse ở những vị trí sở hữu tầm nhìn độc bản.

Căn hộ trung tầng Swanlake Residences tại Nghệ An (Ảnh: Ecopark).

Đây cũng là dòng sản phẩm căn hộ trung tầng lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An của Ecopark, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn sống của giới thành đạt tại Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tầm nhìn đắt giá

Tiếp nối thành công từ các tòa căn hộ trực diện hồ Thiên Nga tại Ecopark (Hưng Yên), nhà sáng lập Ecopark lần đầu tiên ra mắt sản phẩm căn hộ trung tầng Swanlake Residences tại Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại Nghệ An) với những bước đột phá trong tiêu chuẩn thiết kế.

Swanlake Residences gồm 5 tòa tháp, cao 8 tầng nổi, 1 tầng hầm với 108 căn hộ được xây trên ô đất rộng 4.000m2.

Trung tầng Swanlake Residences hữu hạn với 108 căn hộ cao cấp (Ảnh: Ecopark).

Swanlake Residences là khối công trình được chia tách thành 5 trục thang máy riêng biệt. Cấu trúc giúp tòa nhà tạo được những khoảng dừng trong không gian để các căn hộ bố trí xung quanh trục thang máy tạo thành kết cấu 5 tòa liền nhau, được kết nối với nhau bằng khối đế mở, gồm tầng tiện ích và tầng hầm chung.

Thiết kế giúp kiến trúc chung của tòa nhà có được sự bề thế khi trải rộng theo chiều dài mặt hồ, song song với dòng sông Lam, thu hút mọi tầm mắt khi sở hữu chiều cao công trình 39m và vẫn giữ nét hài hòa với toàn bộ cảnh quan chung của công viên trung tâm.

Swanlake Residences sở hữu tầm nhìn kép, vừa nhìn ra sông Lam huyền thoại, vừa trực diện công viên hồ Thiên Nga (Ảnh: Ecopark).

Định hướng Swanlake Residences trở thành biểu tượng trung tầng 2025, nhà sáng lập Ecopark đề cao yếu tố vị trí, tầm nhìn khi các căn hộ vừa có tầm nhìn ra sông Lam huyền thoại, vừa trực diện công viên hồ Thiên Nga rộng 10ha - công viên trung tâm trở thành “linh hồn” của toàn bộ khu đô thị.

Công viên hồ Thiên Nga với mặt nước rộng lớn (4ha), khoáng đạt cũng là nơi đầu tiên tại Nghệ An có loài thiên nga sinh sản thành công trong môi trường tự nhiên. Hồ Thiên Nga vì thế trở thành điểm đến yêu thích của cư dân và du khách, đồng thời tạo sự đắt giá cho bất động sản sở hữu được tầm nhìn trọn vẹn ra hồ Thiên Nga.

“Vì vậy, khi quy hoạch Swanlake Residences, chúng tôi đã chọn một vị trí đặc biệt vừa ôm trọn mặt hồ, vừa trải dọc theo sông Lam để không chỉ tạo nên công trình nhà ở mà là biểu tượng sống mới của người dân xứ Nghệ”, ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Eco Central Park chia sẻ.

Tiện ích đồng bộ, hiện đại

Nằm trong đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung, Swanlake Residences thừa hưởng không gian xanh khoáng đạt với 18.000m2 bóng mát cây xanh đã hiện hữu, 21ha mặt nước tạo vi khí hậu, khắc chế một phần thời tiết khắc nghiệt tại Nghệ An cùng nhiều tiện ích của khu đô thị như: trường liên cấp FPT Vinh quy mô hơn 27.000m2, tuyển sinh vào năm 2026-2027, quảng trường ánh sáng 35.000m2, khu vườn thực nghiệm 15.000m2, clubhouse, hệ thống 20 sân thể thao, công viên cây xanh,… đảm bảo cho cư dân tận hưởng môi trường sống sinh thái.

Toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với trung tầng Swanlake sẽ được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân.

Cảnh quan tiện ích ngay dưới chân tòa nhà (Ảnh: Ecopark).

Swanlake Residences cũng sở hữu lợi thế lớn với hệ tiện ích riêng được đầu tư bài bản: bể bơi điện phân muối trong nhà dành cho người lớn và trẻ nhỏ ngay tại tầng 1 rộng gần 280m2, khu trò chơi trẻ em, phòng chờ, phòng gym, phòng yoga; phòng giải trí đa thế hệ dành cho gia đình tại tầng lửng như phòng tập golf, phòng chơi game, phòng thư giãn đọc sách, làm việc.

Bể bơi tại tầng 1 Swanlake Residences (Ảnh: Ecopark).

Với 108 căn hộ, Swanlake Residences còn tạo ấn tượng khi được thiết kế 5 thang bộ, 5 thang máy tiêu chuẩn, trung bình 1 thang máy cho 20 căn hộ, vượt trội so với tiêu chuẩn chung của căn hộ cao cấp trên thị trường hiện nay (khoảng 60-70 căn hộ/thang máy).

Không chỉ sở hữu tầm nhìn, thiết kế, tiện ích ấn tượng, vị trí trung tầng Swanlake Residences còn đảm bảo khả năng kết nối dễ dàng với các phân khu trọng điểm của Eco Central Park. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận phân khu The Plaza trung tâm giải trí sôi động, nơi tập trung chuỗi tiện ích thương mại, ẩm thực và vui chơi hiện đại.

Cư dân Swanlake Residences cũng dễ dàng di chuyển ra các tuyến giao thông huyết mạch như đường Chu Huy Mân, đại lộ Hùng Vương hay tuyến đường Vịnh Đảo. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm thành phố Vinh (cũ) và các khu vực lân cận, gia tăng giá trị kết nối cho cư dân cũng như nhà đầu tư.

Tiên phong tạo ra dòng sản phẩm căn hộ trung tầng trên thị trường

Phối cảnh phòng khách căn hộ trung tầng tại Swanlake Residences (Ảnh: Ecopark).

Trước trung tầng Swanlake Residences (Eco Central Park), nhà sáng lập Ecopark đã thành công với trung tầng Thủy Tiên (Ecopark, Hưng Yên), đưa phân khu trở thành “bất động sản tình thân” tiên phong trên thị trường bất động sản. Với thiết kế tinh tế, căn hộ trung tầng của Ecopark phát triển vừa đủ để cư dân cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên mỗi ngày đồng thời tạo được sự gắn kết giữa các căn hộ trên cùng một mặt sàn, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư của từng căn hộ.

Swanlake Residences sở hữu nhiều dòng căn hộ đặc biệt. Trong ảnh là căn hộ duplex thông tầng (Ảnh: Ecopark).

“Trung tầng Thủy Tiên hay trung tầng Swanlake Residences không đơn thuần là bất động sản để ở, mà là bất động sản vun đắp tình thân, gắn kết gia đình đa thế hệ hay một dòng tộc, nhóm gia đình muốn sống gần nhau, cùng tận hưởng cuộc sống bên nhau mỗi ngày”, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.

Swanlake Residences là sản phẩm trung tầng đầu tiên của Ecopark xuất hiện tại Nghệ An (Ảnh: Ecopark).

Theo đánh giá của các chuyên gia, kiến trúc một dự án bất động sản không dựa trên bê tông, thép hay các yếu tố của đất mà dựa trên sự kỳ diệu. Các công trình có thể trở thành “sự kỳ diệu” khi đem tới cuộc sống hoàn hảo cho cư dân. Khái niệm hoàn hảo bao gồm giá trị về vị trí, tầm nhìn và tiện ích của một ngôi nhà.

Thế nhưng, khi quỹ đất tại các đô thị ngày càng trở nên hạn hẹp, tận hưởng không gian khoáng đạt vốn là điều bình dị lại trở nên xa xỉ với các cư dân sinh sống tại nhà mặt đất. Đó cũng là lý do loại hình căn hộ chung cư lên ngôi, đặc biệt là các dự án cao cấp sở hữu không gian rộng mở, tiện ích cao cấp.

Dòng căn hộ trung tầng mang nhiều ưu việt hơn khi đáp ứng nhu cầu của người thích ở độ cao trung bình nhưng vẫn có tầm nhìn khoáng đạt và sự riêng tư nhất định. Tại Nghệ An, trung tầng Swanlake Residences lần đầu tiên xuất hiện hứa hẹn tạo sức hấp dẫn trên thị trường những tháng cuối năm.

