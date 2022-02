Du lịch phục hồi, nhà phố biển đón đà tăng trưởng

Du lịch hồi sinh sau Tết Nguyên đán

Bước vào năm 2022, tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát cùng chính sách "hộ chiếu vaccine" được áp dụng là điều kiện để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trở lại với những tín hiệu tích cực sau thời gian dài trầm lắng. Chính sách mở cửa đón khách du lịch quốc tế cũng đã được thông qua khi dự kiến từ ngày 15/3 tới sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, từ ngày 29 Tết đến mùng 6 tháng Giêng, Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách, tỉnh Quảng Ninh đón trên 40.000 lượt khách du lịch trong mùng 1 và mùng 2. Tổng lượt du khách tham quan, du lịch tại TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,7% so với năm 2021. Riêng tỉnh Kiên Giang sở hữu địa danh du lịch Phú Quốc nổi bật cũng đã đón khoảng 80.000 lượt khách trong 3 ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Còn tại Bình Thuận, cũng trong dịp Tết này, toàn tỉnh ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch bao gồm khách tham quan và khách lưu trú, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều chuyên gia có cùng nhận định, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ hồi phục và thức tỉnh trong năm 2022, bởi dịch bệnh sẽ cơ bản được kiểm soát và du lịch là ngành được ưu tiên phục hồi với nhiều chính sách hỗ trợ, các chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng theo đó cũng sôi động trở lại.

Trước những tín hiệu đáng mừng, các nhà đầu tư đã nhanh chân tìm kiếm những thị trường còn nhiều dư địa tăng giá, có tiềm năng phát triển du lịch và đặc biệt là hưởng lợi từ những công trình giao thông mang tính trọng điểm của quốc gia. Làn sóng đầu tư này được ghi nhận tại các thị trường phía Nam với những khu vực như Phú Quốc, Vũng Tàu, Bình Thuận… Bình Thuận - một trong những địa điểm được đánh giá là "vùng trũng" về giá cũng đang thu hút dòng vốn đầu tư, nhờ lợi thế giàu tiềm năng phát triển du lịch và là tâm điểm giao thông kết nối, hưởng lợi từ hạ tầng khu vực.

Phối cảnh một dự án du lịch - nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận.

Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hút nhà đầu tư

Một trong những dự án nổi bật trên bản đồ du lịch Bình Thuận là khu đô thị giải trí - nghỉ dưỡng - thể thao biển Thanh Long Bay với quy mô hơn 90 ha, trải dài gần 2 km dọc bãi biển Kê Gà. Chủ đầu tư dự án hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành trung tâm du lịch, thể thao biển hoành tráng tại Bình Thuận, giúp địa phương níu chân du khách trong nước và cả quốc tế.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Thanh Long Bay, tiến độ công trình du lịch này đang được triển khai nhanh với nhiều hạng mục hạ tầng công cộng đã cơ bản hoàn thiện. Khu đô thị phấn đấu đi vào khai thác một phần và đón khách du lịch vào năm 2023 - trùng với thời điểm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết dự kiến đi vào hoạt động (cuối năm 2022). Lợi thế này sẽ tạo nên điều kiện kết nối để du khách từ khắp mọi miền có thể đến du lịch tại Thanh Long Bay. Việc cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 30 phút di chuyển cũng mang đến cơ hội để Thanh Long Bay vươn tầm trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế.

Song song cùng tiến độ công trình dự án đang tăng tốc, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm suất đầu tư tại các sản phẩm nhà phố biển được quy hoạch trong khu đô thị Thanh Long Bay. Đại diện Nam Group cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán, thị trường đã ghi nhận lượng lớn nhà đầu tư đến tìm hiểu và giao dịch sản phẩm nhà phố biển The Sea.

Nhà phố 2 mặt tiền The Sea được quy hoạch tập trung thành một cụm tách biệt khỏi các khu nhà phố khác, với các dãy nhà nhiều màu sắc hướng ra đường phố thương mại đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh. Cùng diện tích linh hoạt 389-601 m2, các nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mức tài chính phù hợp.

Nhà phố The Sea sở hữu vị trí đón đầu dòng du khách đến với Thanh Long Bay (Ảnh phối cảnh dự án).

Được phát triển theo mô hình nhà phố đáp ứng nhiều loại hình kinh doanh, 100% các căn The Sea đều có thiết kế một trệt, 2 lầu và một tầng thượng dễ dàng khai thác. Với tầng trệt rộng thoáng, mặt tiền được quy hoạch cảnh quan cây xanh phủ bóng cùng tầng thượng thiết kế không gian mở, chủ sở hữu có thể khai thác kinh doanh với các hình thức như: Cà phê, nhà hàng, thời trang, bar, spa... Đồng thời, với không gian 2 tầng lầu rộng rãi, The Sea còn phù hợp để kinh doanh lưu trú hoặc cho thuê nghỉ dưỡng. Khí hậu hơn 300 ngày nắng của vùng biển Bình Thuận cùng lượng khách từ hoạt động khai thác du lịch của quần thể Thanh Long Bay, sẽ giúp các nhà đầu tư khai thác công suất căn nhà.

Tầng trệt rộng rãi phù hợp kinh doanh đa lĩnh vực (Ảnh phối cảnh dự án).

Nhà phố The Sea có số lượng sản phẩm giới hạn, chỉ 133 căn với giá từ 8 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá khá cạnh tranh so với các sản phẩm nhà phố cùng phân khúc trên thị trường. The Sea còn được chủ đầu tư áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt. Nhà đầu tư có thể sở hữu nhà phố biển The Sea khi thanh toán trước 25% giá trị căn nhà, 75% giá trị còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay và phần này sẽ được thanh toán sau khi nhận nhà với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Khách hàng còn nhận được gói quà tặng đi kèm lên đến 1,5 tỷ đồng.

Nhà phố 2 mặt tiền The Sea

Phân khu thuộc Đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay.

Nhà phát triển: Tập đoàn Nam Group.

Vị trí: Kê Gà - Bình Thuận.