Du lịch Phú Quốc "cháy" phòng, căn hộ The Sunset đón kỳ vọng lớn

Các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại Nam Phú Quốc được ví như thỏi nam châm hút khách tới đảo Ngọc (Ảnh: Ánh Dương).

Dòng chảy kinh tế 24 giờ: Cú hích cho thị trường địa ốc

Mỗi năm, nền kinh tế bang New South Wales (Úc) thu gần 10 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh diễn ra sau ánh hoàng hôn, theo báo cáo State of the Night của chính quyền bang này được công bố trong tháng 2.

Trung Quốc cũng được xem là một trong những thị trường có tốc độ tổ chức và tăng trưởng ấn tượng từ kinh tế đêm. Khảo sát của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy khoảng 60% tổng chi tiêu của du khách trong năm 2025 diễn ra vào ban đêm.

Tại Việt Nam, Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) đang nổi lên như một “hình mẫu tiên phong” trong phát triển hệ sinh thái kinh tế đêm. Năm 2025, mỗi ngày, Thị trấn Hoàng Hôn và Sun World Hon Thom phục vụ hơn 15.000 lượt khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Đặc sản hoàng hôn và hai màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật trong các show diễn đình đám Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea diễn ra mỗi tối đã trở thành nam châm hút khách. Lượng khách xem show tăng trưởng 132% so với năm 2024.

Các show diễn Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea thu hút hàng nghìn khách mỗi tối (Ảnh: Ánh Dương).

Nhịp sống sôi động về đêm tiếp tục được nối dài tại chợ đêm VUI-Fest Bazaar Phú Quốc, nơi ánh đèn, âm nhạc, ẩm thực và những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng biến đảo Ngọc thành nơi đáng sống hàng đầu Việt Nam.

Anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện một đơn vị vận hành cho thuê căn hộ tại phân khu The Sea, dự án Sun Grand City Hillside Residence, cho biết, trong khoảng hai năm trở lại đây, cùng với sự bùng nổ của du lịch Phú Quốc và các hoạt động kinh tế đêm, tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh, duy trì ở mức 85-99%.

“Hiện tại, quỹ phòng của chúng tôi gần như đã kín. Không ít khách quốc tế sang Phú Quốc làm việc hoặc nghỉ đông, họ đặt phòng rất sớm và chấp nhận mức giá theo mùa du lịch. Tỷ lệ khách lưu trú từ 3 đêm trở lên chiếm phần lớn, thậm chí nhiều nhóm khách ở dài ngày từ 7 đến 20 đêm”, anh Tuấn chia sẻ.

Trước đà tăng trưởng của khách lưu trú, nhiều nhà đầu tư đang rơi vào tình trạng khát nguồn cung, khi nhu cầu thuê vượt xa quỹ phòng hiện hữu.

Anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện đơn vị vận hành căn hộ dự án Sun Grand City Hillside Residence (Ảnh: Ánh Dương).

Tầm view (tầm nhìn) hái ra tiền và tiềm năng đầu tư của The Sunset

Tiếp nối sức hút và hiệu quả sinh lời được kiểm chứng của các phân khu The Sea, The Hill và The Sky thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, The Sunset nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ thị trường khi hé lộ. Tổ hợp 4 tòa căn hộ tọa lạc trên sườn Núi Ông Quán là cơ hội dành cho nhà đầu tư muốn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đảo ngọc.

Những nhà đầu tư như chị Kiều Thu (TPHCM) cũng đang chờ đợi ngày dự án hoàn thiện. Theo chị, lợi thế khai thác lưu trú cùng dư địa tăng giá gần như được bảo chứng khi The Sunset nằm ngay trung tâm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đẳng cấp do Sun Group kiến tạo.

Phối cảnh dự kiến các tòa tháp được ra mắt tiếp theo của dự án Sun Grand City Hillside Residence (Ảnh: Sun Group).

Giữa Phú Quốc, hòn đảo được mệnh danh là “đẹp nhất hành tinh”, The Sunset tiếp tục ghi điểm khi sở hữu hệ view hái ra tiền: vừa đón trọn khoảnh khắc bình minh - hoàng hôn trên đảo, ngắm trọn Bãi Kem, trực diện các màn pháo hoa nghệ thuật cùng loạt công trình biểu tượng như cầu Hôn, tuyến cáp treo Hòn Thơm, quần thể công trình phục vụ APEC 2027… Mỗi góc ban công giúp cư dân, du khách trải nghiệm nhịp sống sôi động theo cách riêng.

Với kinh nghiệm săn các căn hộ khai thác tối đa giá trị tầm nhìn tại những phân khu đã ra mắt trước đó, chị Kiều Thu cho biết yếu tố view gần như quyết định đến hiệu quả khai thác cho thuê.

Theo chị, khoảng 95% khách thuê tại Phú Quốc hiện là nhóm khách quốc tế cao cấp, sẵn sàng trả mức giá cao gấp đôi để lựa chọn căn hộ có tầm nhìn biển hoặc có thể quan sát pháo hoa. “Những căn hộ có tầm nhìn đẹp tuy giá đầu vào cao hơn, nhưng cũng mang về nguồn doanh thu và biên lợi nhuận tốt”, chị nhấn mạnh.

The Sunset sở hữu tầm nhìn ngắm trọn Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (Ảnh: Ánh Dương).

Trong bối cảnh tăng cầu nguồn cung căn hộ lưu trú chất lượng cao, The Sunset hứa hẹn là sản phẩm hưởng lợi khi song hành cùng sự trỗi dậy của “mỏ vàng” kinh tế đêm và triển vọng phát triển của đảo Ngọc trước thềm APEC 2027.

Hàng loạt dự án hạ tầng và sản phẩm du lịch đang nâng cấp như dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC, nhà biểu diễn đa năng, công viên APEC… được kỳ vọng sẽ nâng tầm bất động sản Phú Quốc lên một chương mới.