Dự án BGI Topaz Downtown chuẩn bị ra mắt thị trường Huế

Vị trí giao thương sầm uất của thành phố Huế

Dự án BGI Topaz Downtown (dự án chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A đô thị mới An Vân Dương) tọa lạc tại phường An Đông, thành phố Huế và một phần thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án hội tụ đủ 3 yếu tố: "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ". Từ BGI Topaz Downtown, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố Huế, sân bay Phú Bài, bãi biển Thuận An... và hàng loạt tiện ích khác.

Nằm tại tâm điểm khu A của khu đô thị mới An Vân Dương năng động , BGI Topaz Downtown được bao quanh bởi 4 tuyến quốc lộ lớn là những trục đường giao thông huyết mạch của thành phố Huế. Cận kề là các dự án trung tâm hành chính mới của tỉnh như tòa án nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, một phần trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, công viên thành phố…

Dự án cách trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đang xây dựng chưa đầy 300m và theo dự kiến, trung tâm thương mại này sẽ được đưa vào hoạt động năm 2024. Aeon Mall là công trình mang tính trọng điểm của thành phố Huế, được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, mà còn kiến tạo điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí cao cấp tại miền Trung. Theo các chuyên gia thị trường, sự xuất hiện của dự án Aeon Mall sẽ bổ sung tiện ích "all in one" đẳng cấp quốc tế cho thị trường Huế, được dự báo là yếu tố khai thác tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản nơi đây.

"Với khoảng cách gần như là tiếp giáp với trung tâm thương mại Aeon Mall, dự án BGI Topaz Downtown là đất vàng của khu vực trung tâm mới thành phố", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh tổng thể dự án BGI Topaz Downtown (Ảnh: ICU).

Sản phẩm ưu việt

Dự án BGI Topaz Down Town có quy mô gần 13ha với 211 sản phẩm bao gồm: nhà phố thương mại (shophouse) và nhà ở liền kề. Sản phẩm shophouse được thiết kế 4 tầng với kiến trúc hiện đại và hầu hết bám dọc tuyến đường rộng 26m giáp công viên thành phố, hướng trọn mặt tiền ra nhánh sông quy hoạch Như Ý, mặt đường Hoàng Quốc Việt sầm uất.

Điểm vượt trội của sản phẩm tại dự án này là sở hữu mặt tiền với chiều rộng 7m, thích hợp để thiết kế các mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp, đồng thời mang lại không gian sống thoáng rộng.

Phối cảnh shophouse dự án BGI Topaz Downtown với mặt tiền thoáng rộng (Ảnh: IUC).

Trong khi đó, sản phẩm nhà ở liền kề được thiết kế 3 tầng sang trọng, đồng điệu và đều nằm trọn trên các tuyến đường rộng rãi, là sản phẩm dành cho mục đích thương mại và an cư của cư dân. Ngoài ra, dự án ôm vào lòng cộng đồng cư dân hiện hữu là yếu tố cộng hưởng gia tăng sự sầm uất của một khu đô thị thương mại.

Một điểm nhấn đặc biệt nữa tại BGI Topaz Downtown là sở hữu cao độ nền trung bình lên tới gần một mét so với hạ tầng hiện hữu. Điều này hứa hẹn mang lại giá trị sống cao hơn cho người dân Cố Đô Huế khi mà tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa bão ngày càng nghiêm trọng.

Sở hữu lợi thế pháp lý

Vào ngày 17/12dự án BGI Topaz Downtown sẽ được ra mắt và mở bán hàng tại thành phố Huế. Đây là sự nỗ lực của chủ đầu tư trong việc mang đến cho thị trường một sản phẩm bất động sản có lợi thế từ pháp lý đến giá trị thương mại.

Ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị BGI Group - chia sẻ: "Trong bối cảnh vài năm trở lại đây, số lượng dự án tại thành phố Huế sở hữu lợi thế pháp lý như BGI Topaz Downtown không nhiều. Hơn nữa, sản phẩm mà chúng tôi đưa ra thị trường giai đoạn này đang là chu kỳ đầu, cùng với tốc độ phát triển của hạ tầng thành phố, giá trị của sản phẩm sẽ ngày càng tăng cao. Nói cách khác, đây chính là thời điểm vàng mà nhà đầu tư, người mua nhà nên nắm bắt".

Cũng theo ông Hoàng Trọng Đức, tại lễ ra mắt chính thức và mở bán dự án, chủ đầu tư sẽ dành cho khách hàng chính sách bán hàng hấp dẫn, kích thích thị trường những ngày cuối năm 2022 này.

Tiền thân là Vinaconex7, Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group) đã có lịch sử hơn 30 năm xây dựng và phát triển. BGI Group hoạt động trên 3 mảng kinh doanh chính là: bất động sản, xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành

Tại thành phố Huế, ngoài dự án BGI Topaz Downtown, BGI Group còn đầu tư dự án BGI Topaz Garden sẽ ra mắt thị trường năm 2023 với quy mô gần 25ha và 425 sản phẩm bao gồm: biệt thự, nhà phố thương mại và nhà ở liền kề.