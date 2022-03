Động thổ tòa tháp văn phòng - thương mại hạng sang trong khu Ba Son

Sáng ngày 22/3, Masterise Homes đã tổ chức lễ động thổ The Sun Tower - tòa nhà văn phòng thương mại nằm trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1 cùng định vị siêu sang, tòa nhà dự kiến sẽ quy tụ các tên tuổi công ty đa quốc gia và tập đoàn hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

Lợi thế nổi bật nhất của dự án là nằm ngay góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh, kết nối trực tiếp đến ga metro Ba Son của tuyến metro số 1. Nhờ đó, The Sun Tower có kết nối tối ưu hiếm có tại TPHCM. Tòa nhà được xây dựng để trở thành nơi đặt trụ sở, văn phòng của các doanh nghiệp; không gian kinh doanh của các nhãn hàng, thương hiệu cao cấp; trở thành điểm đến vui chơi, mua sắm của khách hàng và đem đến sự nhộn nhịp đặc trưng của thành phố.

Phối cảnh The Sun Tower trong khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon (Ảnh: Masterise Homes).

Phát biểu tại sự kiện, ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Masterise Homes cho biết, sự kiện là một cột mốc quan trọng của dự án Grand Marina, Saigon trong tham vọng trở thành một quảng trường mới của TPHCM.

"Nếu các căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott của dự án Grand Marina, Saigon đã và đang chinh phục nhiều khách hàng quốc tế và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới; thì tòa nhà The Sun Tower sẽ góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa mới của khu vực Đông Nam Á", ông cho biết.

Nằm trong khu phức hợp Grand Marina, Saigon với quy hoạch tổng thể hơn 25 ha, The Sun Tower nổi bật với diện tích đất xây dựng hơn 6.000 m2 và cao đến 55 tầng nổi cùng 5 tầng hầm. Khi đi vào hoạt động, công trình dự kiến cung cấp hơn 106.000 m2 sàn văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp, trong đó có đến 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A. Với quy mô này, đơn vị nghiên cứu và tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới - JLL - đánh giá, The Sun Tower sẽ là một trong những tòa nhà văn phòng - thương mại có quy mô lớn nhất và mang tính biểu tượng của TPHCM.

"Sự kết hợp của không gian bán lẻ siêu sang, tiện ích đẳng cấp thế giới và không gian mở bên bờ sông… sẽ giúp công trình này trở thành một điểm đến hấp dẫn và nâng cao vị thế của TPHCM như một trung tâm mới về thương mại và văn hóa tại Đông Nam Á", ông Paul Fisher - Tổng giám đốc JLL, Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ.

Cũng theo đại diện JLL, thế giới hậu Covid-19 đang phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự tiến bộ của công nghệ. Cơ hội dành cho các nhà phát triển nắm bắt được những thay đổi cần thiết trong môi trường bất động sản và không ngừng cải thiện cách con người sống, làm việc, mua sắm và vui chơi.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, tính bền vững trở thành tiêu chí quan trọng thúc đẩy quyết định của nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý đang khuyến khích các công ty đánh giá tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh của họ một cách chặt chẽ hơn. Trong khi, những nhà cho vay cũng ngày càng chú trọng đến lượng khí thải nhà kính được tạo ra từ khoản đầu tư của họ. Đây sẽ là cơ hội cho những công trình được xây dựng với mục tiêu đạt chứng chỉ LEED Gold (chứng chỉ về tòa nhà xanh của Hội đồng Tòa nhà Xanh của Mỹ - U.S Green Building Council) như The Sun Tower.

Công trình sở hữu mặt đứng vuông vức được phá cách với một số tầng giật cấp giữa không trung để tạo điểm nhấn về kiến trúc và không gian. Đây cũng chính là diện tích sân vườn trên không của tòa nhà, là nơi nhân viên công sở có thể nghỉ ngơi, thư giãn, và kết nối. Nội thất của tòa nhà được thiết kế với tông màu ấm, sang trọng và hiện đại. Mỗi tầng trong số 5 tầng trung tâm thương mại đều có một điểm nhấn thu hút để tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng cho khách hàng khi đến mua sắm và vui chơi tại đây. Với mục tiêu tập hợp những thương hiệu hàng đầu thế giới và các tiện ích mua sắm, giải trí và ăn uống sang trọng, khối đế của The Sun Tower không chỉ đáp ứng nhu cầu cho khối văn phòng mà còn có cả các cư dân căn hộ hàng hiệu của Grand Marina, Saigon.

Phối cảnh sảnh chính của tòa nhà The Sun Tower (Ảnh: Masterise Homes).

Tòa nhà dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Hiện các hoạt động thi công của tòa nhà The Sun Tower đã bắt đầu được triển khai dưới sự quản lý và giám sát xây dựng của Mace - đơn vị đã có kinh nghiệm với nhiều dự án, tòa nhà biểu tượng trên thế giới như The Shard (London, Anh), Jumeirah Beach Residence (Dubai, UAE) và Landmark 81 (TPHCM, Vietnam).

Ra mắt lần đầu vào tháng 1/2021, Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển và là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam. Theo quy hoạch, dự án bao gồm 8 tòa tháp căn hộ hàng hiệu, tòa nhà văn phòng - thương mại The Sun Tower, diện tích cảnh quan rộng lớn trải dài 850 m bên bờ sông Sài Gòn và bến du thuyền tại quận 1.

Sự xuất hiện của The Sun Tower dự kiến sẽ cung cấp thêm cho thị trường một lượng nguồn cung đáng kể mặt bằng bán lẻ và văn phòng hạng A tại TPHCM. Theo CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng TPHCM đã ghi nhận xu hướng phục hồi ở cả giá thuê và tỷ lệ trống. Khảo sát tâm lý thị trường do đơn vị này thực hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương hồi cuối năm 2021 cho thấy, hơn 80% đơn vị được khảo sát cho biết tần suất đi xem mặt bằng đã trở lại bình thường; so với con số 54% hồi tháng 8/2021. Tính đến hết năm 2021, giá thuê văn phòng hạng A ghi nhận ở mức 42,7 USD/m2/tháng, tăng 1,1% theo quý và gần bằng với cùng kỳ năm trước.

Sau nhiều năm thiếu vắng văn phòng hạng A, CBRE dự báo, TPHCM sẽ có thêm một dự án hạng A vào năm 2022 và tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào năm 2023 với loạt dự án mới tại khu trung tâm và khu đô thị Thủ Thiêm. Giá thuê hạng A kỳ vọng sẽ đạt một mức cao mới trong năm này.