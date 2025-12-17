Khánh thành, khởi công nhiều dự án giao thông, bất động sản ở Đồng Nai

Ngày 17/12, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, sáng 19/12, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 9 công trình, dự án giao thông, nhà ở và khu công nghiệp lớn.

Trong đó, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên. Cùng với đó, dự án thành phần 3 Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai; dự án đường 25C, đoạn 2 từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch, sẽ thông xe kỹ thuật.

Dự kiến, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways thực hiện 4 chuyến bay chính thức đầu tiên, hạ cánh và cất cánh trong lễ khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành vừa hoàn tất kế hoạch bay kỹ thuật với tàu bay Boeing 787, dòng máy bay thân rộng, có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines.

Đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật sáng 19/12 (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, dịp này tại Đồng Nai có 4 dự án khởi công gồm: nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; nhà ở xã hội khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I; khu chung cư cho người thu nhập thấp lô CC-02 thuộc dự án khu chung cư Detaco Nhơn Trạch (block A1, A3, A5, A10); xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân.

Cũng trong ngày này, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với nhà đầu tư khởi động hai dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).

Trong 9 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, có một điểm cầu trực tiếp và hai điểm cầu trực tuyến.

Trong đó, bao gồm lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại dự án sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp; lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 Vành đai 3 TPHCM và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp là điểm cầu trực tuyến.