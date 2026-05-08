Hơn 50.000ha đất tại Hà Nội sắp bị thu hồi để làm dự án

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, Sở đã nhận được đề xuất từ UBND 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, tổng diện tích thu hồi 50.062ha đất.

Theo đó, UBND TP đề xuất HĐND TP thông qua danh mục 5.822 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 50.062ha.

Liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng, UBND TP đề xuất các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Nội dung trên dự kiến sẽ được HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.

Trong số 5.822 dự án được đề xuất, có nhiều dự án hạ tầng giao thông, mở rộng đường, công viên, trường học, khu đô thị… Vị trí các dự án nằm trên địa bàn nhiều xã, phường tại Hà Nội.