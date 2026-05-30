Đồng Nai bàn giao hơn 1.500 lô tái định cư trong tháng 8

Ngày 30/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tăng tốc thi công hạ tầng các khu tái định cư với mục tiêu đến cuối tháng 8 hoàn thành, bàn giao hơn 1.500 lô đất để bố trí chỗ ở cho người dân, góp phần thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị đang triển khai song song 5 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Trong số này có 2 dự án sẽ có sản phẩm bàn giao trong tháng 8. Đó là khu tái định cư tại phường Tam Phước đang được thi công hạ tầng với khối lượng thực hiện đạt khoảng 36%. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6, dự án bàn giao khoảng 460 lô tái định cư; đến cuối tháng 8 sẽ bàn giao thêm 540 lô tái định cư.

Khu tái định cư Long Đức phục vụ người dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, đơn vị đang đẩy nhanh xây dựng dự án hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân, công trình hiện đạt khoảng 18% khối lượng thi công. Dự kiến đến cuối tháng 6, 150 lô đất tái định cư được bàn giao; đến cuối tháng 8 sẽ bàn giao tiếp khoảng 450 lô và đến cuối năm hoàn thành tổng cộng khoảng 1.000 lô tái định cư.

Ngoài các dự án tái định cư đang xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đang triển khai các thủ tục để khởi công 3 dự án tái định cư. Trong đó, khu tái định cư tại phường Dầu Giây đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; khu tái định cư Bàu Sen tại phường Xuân Lập đang thực hiện thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đề xuất chủ trương đầu tư; khu tái định cư tại xã Xuân Hòa đang được rà soát hiện trạng khu đất, cập nhật các nội dung phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư.

Trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang và sắp triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, đường Vành đai 4 TPHCM, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường ĐT 770B...