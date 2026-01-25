Dọn nhà đón Tết: 4 món nên "tổng vệ sinh" trước tiên

Theo quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm không đơn thuần là làm sạch bụi bẩn. Đó là nghi thức "tống cựu nghinh tân", xóa bỏ những năng lượng trì trệ của năm cũ để mở đường cho tài lộc của năm mới ùa vào.

Tuy nhiên, trong cơn bận rộn sắm sửa ngày giáp Tết, chúng ta thường chỉ chú trọng lau dọn bề mặt mà bỏ qua những "ổ vi khuẩn" thực sự. Dưới đây là 4 hạng mục được các chuyên gia vệ sinh khuyến nghị cần ưu tiên "tắm gội" kỹ lưỡng trước đêm Giao thừa.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, việc tổng vệ sinh, dọn dẹp sâu nhà cửa dịp giáp Tết còn giúp làm mới cảm xúc của ngôi nhà (Ảnh: Good Housekeeping).

Tủ lạnh - "Kho lương thực" của gia đình

Ngày Tết, tủ lạnh là nơi hoạt động hết công suất để chứa bánh chưng, giò chả và thực phẩm dự trữ. Nhưng đây cũng chính là nơi dễ bị lãng quên nhất trong đợt tổng vệ sinh. Những vết nước thịt rò rỉ, rau củ héo úa hay một hũ sốt hết hạn nằm sâu trong góc tủ không chỉ gây mùi khó chịu mà còn là mầm mống gây bệnh đường tiêu hóa cho cả nhà trong dịp đầu năm.

Thay vì chỉ lau sơ bên ngoài, bạn hãy dành một buổi để dọn dẹp chuyên sâu. Hãy mạnh dạn vứt bỏ tất cả thực phẩm quá hạn hoặc không còn dùng đến. Tháo rời các ngăn kệ, hộc đựng rau để rửa sạch bằng nước ấm pha xà phòng. Đừng quên lau kỹ phần gioăng cao su ở cửa tủ - nơi trú ngụ của nấm mốc đen mà ít ai để ý.

Một chiếc tủ lạnh sạch bong, thơm tho không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn tượng trưng cho sự sung túc, tươi mới của "kho lúa" gia đình trong năm mới.

Bộ sofa - Gương mặt đại diện phòng khách

Phòng khách là nơi đón khách khứa đến chúc Tết, và bộ sofa chính là tâm điểm. Sẽ thật kém duyên nếu khách ngồi xuống và phát hiện ra những vết ố trên vải hay bụi bẩn bám đầy ở khe ghế. Hơn nữa, những vụn bánh mứt, hạt dưa rơi vãi từ năm cũ kẹt sâu trong các khe đệm là mồi ngon cho kiến và gián.

Nếu bộ sofa có vỏ bọc tháo rời, hãy giặt chúng ngay khi trời còn nắng. Với sofa da hoặc nỉ liền, hãy dùng máy hút bụi đầu nhỏ để hút sạch bụi mịn và vụn vặt trong các khe kẽ. Một mẹo nhỏ cho sofa vải là sử dụng khăn ẩm thấm nước ấm pha chút nước rửa chén để lau nhẹ bề mặt, giúp làm mới màu sắc vải.

Một bộ ghế ngồi sạch sẽ, êm ái sẽ khiến câu chuyện đầu năm thêm phần rôm rả và để lại ấn tượng đẹp về sự chỉn chu của gia chủ.

Thùng rác - Nơi cần loại bỏ hoàn toàn "uế khí"

Nghe có vẻ lạ vì thùng rác là vật dụng để chứa đồ bỏ đi, nhưng chính vì thế nó mang nhiều "âm khí" và vi khuẩn nhất trong nhà. Thói quen của nhiều người là chỉ thay túi rác hàng ngày mà quên mất việc cọ rửa lòng thùng. Những rỉ nước, mảng bám lâu ngày dưới đáy thùng là nguyên nhân gây ra mùi hôi dai dẳng, ám vào không gian bếp dù bạn đã lau chùi bếp sạch đến đâu.

Trước Tết, hãy mang tất cả thùng rác trong nhà, đặc biệt là thùng rác bếp ra cọ rửa sạch sẽ bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Phơi khô thật kỹ dưới nắng để diệt khuẩn. Trước khi lồng túi rác mới, bạn có thể rắc một ít bột baking soda hoặc đặt một tờ giấy thơm xuống đáy.

Hành động này không chỉ giúp khử mùi hiệu quả mà còn mang ý nghĩa triệt tiêu những điều xúi quẩy, hôi hám của năm cũ, giữ cho ngôi nhà luôn thanh tịnh.

Cửa kính và rãnh trượt - Khơi thông tầm nhìn

Cửa sổ và cửa ra vào được ví như đôi mắt của ngôi nhà. Một hệ cửa kính mờ đục, bám đầy dấu vân tay và bụi đường sẽ cản trở ánh sáng tự nhiên - nguồn dương khí quý giá trong ngày đầu xuân. Đặc biệt, các rãnh trượt cửa lùa là nơi tích tụ bụi đất, tóc và xác côn trùng suốt cả năm qua.

Hãy dùng hỗn hợp giấm và nước theo tỷ lệ 1:1 để lau kính, giúp bề mặt trong veo mà không để lại vệt loang lổ. Với các rãnh cửa, dùng máy hút bụi hoặc bàn chải nhỏ để quét sạch bụi bẩn kẹt trong góc.

Khi cánh cửa sạch bong, ánh nắng xuân tràn ngập căn phòng, không gian sống sẽ trở nên bừng sáng và tràn đầy sinh khí. Đây chính là liệu pháp phong thủy đơn giản nhất để kích hoạt may mắn.