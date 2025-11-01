Doanh nghiệp làm nhà xã hội xong trước 3 năm được đề xuất nhiều ưu tiên

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Bộ này đề xuất tiêu chí ưu tiên giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có năng lực tài chính, kinh nghiệm đã triển khai các dự án nhà ở; cam kết và trách nhiệm với xã hội.

Đề xuất giao dự án nhà ở xã hội cho doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm (Ảnh: CĐT).

Trong đó, doanh nghiệp có cam kết tiến độ hoàn thành dự án nhanh nhất và không vượt quá 3 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Về tiêu chí năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai, doanh nghiệp phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, có cam kết tiến độ hoàn thành dự án nhanh nhất theo quy định nêu trên, có cam kết bảo hành chất lượng về nhà ở và giá thành hợp lý.

Tại dự thảo, Bộ cũng nêu 5 cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc phát triển nhà ở xã hội.

Trong đó, nếu nhà đầu tư đề xuất dự án tại khu đất chưa phù hợp với quy hoạch hoặc chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình UBND cấp tỉnh quyết định chỉ tiêu về sử dụng đất, cũng như các yêu cầu khác. Từ đó, UBND tỉnh sẽ quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời giao chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư dành tối đa 20% diện tích trong dự án nhà xã hội để làm nhà thương mại thì phải nộp tiền sử dụng theo bảng giá đất. Trường hợp không xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại, chủ đầu tư có thể được dùng tối đa 20% diện tích sàn tại dự án nhà ở xã hội cho mục đích trên (không gồm diện tích cho nhu cầu sinh hoạt chung của cư dân).

Bộ cũng đề xuất bổ sung đối tượng được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập là cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất hoặc thỏa thuận chuyển nhượng cho chủ đầu tư làm nhà ở xã hội.