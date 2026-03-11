Doanh nghiệp đề xuất mở rộng Quốc lộ 21A lên 80m, đổi lấy đô thị, sân golf

Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố vừa đề xuất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21A đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Mục tiêu là hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đa kết nối trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Một đoạn đường trên Quốc lộ 21A (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về quy mô, doanh nghiệp đề xuất mở rộng đoạn từ nút giao Hòa Lạc đến ranh giới hành chính Hà Nội - Phú Thọ lên 80m. Các đoạn còn lại, gồm khu vực qua Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ) và xã Xuân Mai (Hà Nội), dự kiến nâng cấp, mở rộng lên 70m, bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông toàn tuyến. Tổng chiều dài toàn bộ dự án khoảng 25,7km.

Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố đề xuất TP Hà Nội cho thực hiện đồng thời dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp giao thông tuyến đê Hữu Đáy nằm trên địa bàn xã Quốc Oai (đoạn Km5+500 đến Km 9+340 và đoạn Km 11+740 đến K16+000). Dự án cũng được đề xuất thực hiện dự án theo mô hình đối tác công tư (PPP), hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Trong thông báo lấy ý kiến về đề xuất trên với các sở ngành chuyên môn, Sở Tài chính Hà Nội cho biết quỹ đất dự kiến đề xuất làm đối ứng cho nhà đầu tư là dự án khu đô thị sinh thái, sân golf tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội với tổng diện tích 336ha.