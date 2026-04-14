Lãi suất biến động mạnh, loạt "đại gia" bất động sản đổi chiến lược

Lãi suất biến động ảnh hưởng nhất định đến thị trường

Tại buổi trao đổi mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cho biết các yếu tố vĩ mô và biến động lãi suất đã gây tác động nhất định, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh so với dự tính ban đầu. Theo mục tiêu được trình cổ đông, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng.

Lý giải cụ thể hơn, vị này thừa nhận khi lãi suất tăng thì chi phí tài chính của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với Novaland, một số khoản huy động từ năm trước vẫn được giữ lãi suất cố định 2-3 năm, nhưng các khoản giải ngân mới (khoảng 30%) sẽ chịu tác động bởi biến động lãi suất hiện tại. Khi chi phí tài chính tăng, doanh nghiệp phải tính toán và đưa ra kịch bản thận trọng nhất là con số 1.852 tỷ đồng như tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Đánh giá về ảnh hưởng của lãi suất, vị này nhận định sức mua có thể giảm. Doanh nghiệp đang tính toán cách phương án kích cầu như chiết khấu, kéo dài thời gian thanh toán hoặc hỗ trợ lãi suất cho người mua mới.

Lãi suất biến động khiến doanh nghiệp phải lên kế hoạch ứng phó (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã chứng khoán: DIC) trong tài liệu trình cổ đông có nêu năm nay, lãi suất cho vay tăng cao, hiện tại khoảng 10-15%/năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản.

Công ty kỳ vọng khi lãi suất giảm sẽ có một dòng tiền mới trở lại thị trường, đặc biệt là dòng tiền tích trữ trong dân do nhiều kênh đầu tư như vàng, ngoại tệ bị siết chặt và giá cả biến động, tăng giảm bất thường, ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong khi đó, giá bất động sản gần như không tăng sẽ tạo ra cơ hội đầu tư.

Ngoài lãi suất tăng, doanh nghiệp cũng lo ngại các xung đột leo thang có thể ảnh hưởng tới chi phí năng lượng gia tăng. Do đó, công ty nhận định năm nay không hề dễ dàng với kinh tế toàn cầu và Việt Nam, trong bối cảnh lãi suất đã tăng. Mặt bằng lãi suất và chi phí tài chính có thể duy trì ở mức cao hơn so với kỳ vọng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của cả doanh nghiệp và người mua.

Đồng thời, trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, tâm lý của nhà đầu tư và khách hàng có xu hướng thận trọng hơn, từ đó có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, công ty vẫn lên kế hoạch thu xếp hạn mức vay tín dụng để thực hiện dự án. Hạn mức vốn vay dự kiến là 1.400 tỷ đồng, thu xếp cho 2 khu chung cư tại dự án Khu trung tâm Chí Linh (TPHCM).

Hành động trong thời kỳ mới

Trong bối cảnh mới, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, giảm lần lượt 37% và 27% so với thực hiện năm trước.

Về kế hoạch đầu tư, công ty mẹ dự kiến dùng hơn 4.371 tỷ đồng vào các dự án trọng điểm, hoàn thành thủ tục và tháo gỡ pháp lý một số dự án; khởi công 2 dự án khi đủ điều kiện...

Còn Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) lên kế hoạch huy động tối đa gần 2.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:5. Số tiền thu được phần lớn được doanh nghiệp tính toán để thực hiện dự án (1.550 tỷ đồng), bằng cách góp vốn mua cổ phần một doanh nghiệp có dự án ven sông Hàn (Đà Nẵng) và mua cổ phần công ty là chủ đầu tư một dự án tại Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM.

Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch doanh thu 8.830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng năm nay, lần lượt gấp 6,7 lần và 1,6 lần so với thực hiện năm trước.

Còn Công ty Nam Long trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, tăng 3%.

Về chiến lược, công ty này cho biết sẽ đẩy nhanh công tác tiền phát triển tại các khu đô thị trọng điểm, dự kiến mở rộng thị trường ra khu vực phía Bắc. Danh mục dự án nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội cũng sẽ tiếp tục được gia tăng.

Còn Tập đoàn Novaland không có kế hoạch chia cổ tức trong năm nay; công ty tăng tốc xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các cụm dự án trọng điểm. Trọng tâm chiến lược là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao, bán mới hàng nghìn sản phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động như cấu trúc lộ trình thanh toán các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát hành riêng lẻ và huy động vốn thông qua các công cụ nợ từ các định chế tài chính để đảm bảo nguồn vốn phát triển dự án.