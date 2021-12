Địa ốc MGV phân phối chính thức dự án Grand Bay Halong Villas

Dân trí Địa ốc MGV tiếp tục được chủ đầu tư BIM Land tín nhiệm trong vai trò phân phối chiến lược dự án dinh thự biệt lập cao cấp tại Hạ Long - Grand Bay Halong Villas.

Phối cảnh Hạ Long - Grand Bay Halong Villas.

Điểm nhấn của Hạ Long

Quảng Ninh là một trong những tâm điểm đầu tư của thị trường khi nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mang chuẩn quốc tế vào vùng đất mỏ. Vùng đất sở hữu Vịnh Hạ Long với một bên là thiên nhiên kỳ vĩ, một bên là hạ tầng hiện đại - phát triển đồng bộ tạo nên khu vực không chỉ để đầu tư mà còn được giới thượng lưu lựa chọn trở thành chốn về.

Thành phố Hạ Long, trung tâm của Quảng Ninh với sức bật kinh tế - hạ tầng và chính sách mở cửa trong những năm gần đây trở thành điểm thu hút đầu tư của các thương hiệu kinh doanh lưu trú danh tiếng như InterContinental, Sailing Club… Theo đó, không chỉ riêng du khách, thị trường bất động sản dành cho cư dân Hạ Long cũng đang được săn đón. Với nhu cầu sở hữu một không gian sống đẳng cấp, nhiều người kỳ vọng sự xuất hiện của một tổ hợp đáp ứng được những nhu cầu của giới thượng lưu "đất mỏ", vốn có nhiều khắt khe và chuẩn mực riêng.

Bất động sản ven biển khan hiếm nguồn cung, lực cầu tăng mạnh

Qua mỗi năm, giá nhà đất tại Hạ Long có xu hướng tăng, kể cả trong bối cảnh Covid-19. Có dự án biệt thự mặt biển được giới thiệu trong năm nay giá từ 80 triệu/m2 tới 120 triệu/m2 và lên tới 200 triệu/m2 tùy theo mức độ hoàn thiện và phân khúc dự án.

Theo các chuyên gia, hai nguyên nhân căn bản dẫn tới sự tăng giá, trong đó có phân khúc bất động sản biệt thự ven biển vùng lõi Hạ Long là quỹ đất mặt biển ngày càng khan hiếm, trong khi lực cầu tăng mạnh do nhà đầu tư có nhu cầu ngôi nhà nghỉ dưỡng ven biển để an trú trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời an tâm về dòng tiền thụ động từ tiềm năng du lịch của Hạ Long. Vậy nên những "điểm nóng" tìm kiếm luôn là các bất động sản có mặt tiền biển, không gian riêng mà vẫn được thụ hưởng những tiện ích đủ đầy với chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Grand Bay Halong Villas - Biệt thự bên Vịnh di sản

Tổ hợp Grand Bay Halong tọa lạc tại vị trí đẹp của bán đảo 3 thuộc khu đô thị Halong Marina, nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu với diện tích 248 ha, trải dài trên 3,8 km đường biển. Tổ hợp đem đến một phong cách sống Home Resort. Đây là phong cách sống đẳng cấp trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế. Xu hướng này đang là lựa chọn của những chủ nhân đẳng cấp mong muốn tìm kiếm chốn an cư sang trọng. Tổ hợp 5 sao này sở hữu tầm nhìn thoáng đạt hướng biển hiếm có, cảnh quan trực Vịnh di sản tại Hạ Long.

Tổ hợp nằm ở khu biệt lập, khép kín với khu tiện ích được quản lý bởi đơn vị quản lý quốc tế hứa hẹn sẽ đem đến không gian sống tuyệt vời dành cho giới thượng lưu "đất mỏ".

Phối cảnh khu dinh thự biệt lập cao cấp Grand Bay Halong Villas.

Nổi bật trong tổ hợp Grand Bay Halong chính là khu dinh thự biệt lập Grand Bay Halong Villas. Đây là khu dinh thự hứa hẹn mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp và riêng tư bởi vị trí đắc địa. Khu dinh thự có bốn mặt tiếp giáp với thiên nhiên, được quy hoạch theo hình cánh cung vươn ra mặt hồ và mặt biển. Vị trí khan hiếm, đắt giá Hạ Long với 475 m đường bờ biển, 300 m mặt hồ, cùng 2.000 m2 công viên cảnh quan sát mép vịnh.

Ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian

Grand Bay Halong Villas lấy cảm hứng từ những căn dinh thự miền Nam California. Phong cách thiết kế nhất quán với tone màu chủ đạo là trắng - xám, cảm giác tráng lệ của hàng cột to lớn, phong cách tinh tế, thanh nhã tạo cảm giác nhẹ nhàng, lịch thiệp, sang trọng vượt thời gian.

Phối cảnh dinh thự Premium Villa.

Khu dinh thự này cũng tiếp cận giới thượng lưu với những công năng vượt trội từ cách tiếp cận 2 phía trước và sau nhà. Grand Bay Halong Villas uy nghi, bề thế với 4 loại dinh thự từ 3-6 phòng ngủ, có diện tích từ 163-1.489 m2 được bao phủ bởi không gian xanh, thoáng đãng, ôm trọn Vịnh di sản với tầm nhìn hướng vịnh, hồ cảnh quan, công viên hoặc hướng vườn.

Clubhouse với dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế

Trung tâm tiện ích của cộng đồng cư dân đẳng cấp Grand Bay Halong Villas có tổng diện tích xây dựng gần 2.700 m2 cùng sân vườn và cảnh quan rộng rãi. Clubhouse bao gồm quầy bar & lounge sang trọng, câu lạc bộ vui chơi cho trẻ em với những hoạt động phong phú, hệ thống phòng gym và spa với các thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, bể bơi trong nhà và ngoài trời phù hợp dành cho trẻ em, người lớn…

Phối cảnh Clubhouse.

Bên cạnh đó, cư dân sinh sống tại Grand Bay Halong được tận hưởng hệ thống tiện ích sống cao cấp của khu đô thị Halong Marina như: rạp chiếu phim CGV, tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, Trường quốc tế Singapore SIS, tuyến phố đi bộ trung tâm Marina Square, bến du thuyền, Bãi biển Marina Bay, quảng trường biển...

"Sống trong lòng khu nghỉ dưỡng là lối sống thượng lưu chỉ dành cho chủ nhân xứng tầm. Chủ nhân của mỗi căn dinh thự sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống đẳng cấp, sung túc và mạnh khỏe. Sống đúng chất nghỉ dưỡng quốc tế mỗi ngày bên bờ di sản", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trường Thịnh