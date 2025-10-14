Giá căn hộ khu Nam Hà Nội từ 71,9 triệu đồng/m²

Nguồn cung tăng, giá vẫn leo thang

Thị trường căn hộ Hà Nội sôi động trở lại với lượng nguồn cung lớn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 9 tháng đầu năm, toàn thành phố có 30.364 bất động sản được phép mở bán, trong đó hơn 80% là căn hộ chung cư tập trung chủ yếu tại Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm. Con số này tương đương gần 80% tổng lượng mở bán của cả năm 2024.

Tuy nguồn cung phục hồi nhưng giá bán không có dấu hiệu hạ nhiệt. Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ mới trung bình tại Hà Nội đạt 70-80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với đầu năm và 33% so với cùng kỳ 2024. Nhiều dự án hạng sang ghi nhận mức giá từ 150 đến 300 triệu đồng/m2.

Khảo sát giá một số dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội quý II/2025 (Nguồn: Batdongsan.com.vn).

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025, với mức tăng lên tới 112%. Giá căn hộ trung bình tại các quận trung tâm như Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa lần lượt ở mức 112 triệu, 97 triệu và 80 triệu đồng/m². Mặt bằng giá bán tăng phản ánh sức cầu và mức tăng trưởng của thị trường bất động sản (BĐS) Thủ đô.

Nam Hà Nội giữ nhịp giá hợp lý, Hanoi Melody Residences gây chú ý

Trong bức tranh giá căn hộ đang leo thang, khu vực Nam và Tây Nam Hà Nội nổi lên như một vùng đệm cân bằng giá, nhất là các phường thuộc quận Hà Đông hay Hoàng Mai cũ. Đây là những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng đồng bộ, nhưng mặt bằng giá vẫn thấp hơn 20-30% so với khu trung tâm. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trong vài năm, giá căn hộ tại Hà Đông tăng 97%, và Hoàng Mai tăng 86%, song vẫn nằm trong ngưỡng dễ tiếp cận cho người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Khu Nam và Tây Nam Hà Nội như Hoàng Mai, Hà Đông giữ nhịp giá hợp lý (Nguồn: Batdongsan.com.vn).

Một trong những dự án nổi bật tại khu vực này là Hanoi Melody Residences tọa lạc tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai cũ). Dự án có mức giá từ 71,9 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu trung tâm.

Với quy mô hơn 3,2ha, dự án dành nhiều không gian cho tiện ích nội khu. Hanoi Melody Residences được quy hoạch theo mô hình đủ đầy trong một bước chân với trường mầm non nội khu gần 3.000m2, bể bơi phong cách resort gần 1.000m2, khu thể thao đa năng, vườn cảnh quan, công viên trẻ em, vườn dạo bộ, 3 tầng hầm đỗ xe thông minh, chuỗi shophouse đa dạng ngành hàng…

Tòa đầu tiên đã cất nóc nhưng Hanoi Melody Residences vẫn giữ được mức giá hợp lý (Ảnh: CĐT).

Dự án thuộc khu đô thị đã hoàn thiện, có cộng đồng cư dân hiện hữu, hạ tầng đồng bộ và pháp lý minh bạch, khu đất xây dự án đã được cấp sổ đỏ.

Dự án đã cất nóc tòa căn hộ đầu tiên vào đầu tháng 8, hai tòa còn lại cũng đang khẩn trương thi công. Công tác xây tường, thi công cơ điện được gấp rút triển khai.

Giữa thời điểm mặt bằng giá chung cư nội đô lập đỉnh, các dự án có mức giá hợp lý như Hanoi Melody Residences đang góp phần giữ nhịp cho thị trường khu Nam Hà Nội, giúp người mua nhà có thêm lựa chọn phù hợp với tài chính gia đình.

