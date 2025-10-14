Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân F3 Thanh Liệt

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương, cùng các ngân hàng tài trợ vốn, các nhà thầu, đơn vị đối tác.

Dấu ấn nhân văn trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư

Suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của người dân. Phía sau đó là biết bao nỗ lực thầm lặng và cả những trăn trở về nhu cầu an cư của hàng vạn cán bộ chiến sĩ, gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã và đang thúc đẩy việc triển khai xây dựng nhà ở dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Đây không chỉ là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CĐT).

Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, sự kiện khởi công dự án F3 Thanh Liệt có ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là bước đi quan trọng góp phần ổn định đời sống, tiếp thêm động lực để lực lượng công an nhân dân yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án F3 Thanh Liệt (Ảnh: CĐT).

Hưởng ứng chủ trương ý nghĩa này, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương đã đề xuất được đồng hành với Bộ Công an và được lựa chọn là một trong các đơn vị triển khai dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ.

F3 Thanh Liệt là công trình đầu tiên trong chuỗi dự án, sở hữu vị trí đắc địa tại nút giao giữa đường Nghiêm Xuân Yêm và Thanh Liệt, một trong những tọa độ “vàng” hiếm hoi còn lại trong khu vực, thuận tiện kết nối tới trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận.

F3 Thanh Liệt: Vững tâm an cư - Vững vàng ý chí

Lấy cảm hứng từ tinh thần quả cảm và bản lĩnh kiên định của người chiến sĩ công an nhân dân, công trình được thiết kế với kiến trúc vững chãi, hài hòa với cảnh quan đô thị và nhịp sống Thủ đô trong thời kỳ mới.

Phối cảnh dự án F3 Thanh Liệt (Ảnh: CĐT).

Phát triển trên tổng diện tích đất 2.070m², dự án bao gồm 30 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp các căn hộ tối ưu công năng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 800 cư dân. Bên cạnh đó, gần 1.000m² sàn thương mại được bố trí tại khối đế nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng, mang đến hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Xuân Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đô thị Tân Thái Bình Dương cho biết: “Với tất cả tâm huyết, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả, giúp các chiến sĩ vững tâm an cư - vững vàng ý chí. Nơi đây sẽ là những tổ ấm đích thực cho cả gia đình cùng vun đắp hạnh phúc và nuôi dưỡng thế hệ tương lai”.

Lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội trao quà cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án (Ảnh: CĐT).

Sự kiện khởi công dự án F3 Thanh Liệt không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm xã hội và sự tri ân đối với lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.